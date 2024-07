Scarlett Johansson a Vigyél a Holdra (Fly Me to the Moon) című film New York-i premierjén mondta azt egy riporternek, hogy szerinte filmbéli partnere, Channing Tatum és annak menyasszonya, Zoë Kravitz alkotják ma a legszexibb párost Hollywoodban, írta meg az ET Online.

„Egyszerűen annyira nem vonzók ők ketten” – mondta először szarkasztikusan róluk, majd így folytatta:

Akarom mondani, ők a legdögösebb pár, akiket valaha láttam. Már szinte abszurd, mennyire szépek.

Johansson szerint Tatum és Kravitz nem csak jó külsővel lettek megáldva, de elmondása szerint mindketten hihetetlenül kiegyensúlyozottak és kedvesek is.

Nem nehéz egy kicsit belezúgni Channing Tatumba. Ő egy csodálatos, melegszívű, karizmatikus ember, aki profi abban, amit csinál. Irtó kedves, a stáb imádja őt. Egy igazi mókamester, aki imád másokat ugratni. Egyszerűen öröm vele lenni

– fejtette ki kollégájáról a színésznő, majd Zoë Kravitzot is dicsérte kicsit: „Ő is egy csodálatos, igazi ember, aki gyönyörű kívül-belül.”

Tatum és Kravitz 2021-ben találkoztak egy forgatáson, két év randizás után pedig eljegyezték egymást. Ritkán jelennek meg együtt a nyilvánosság előtt, és nem is nagyon nyilatkoznak a szerelmükről a sajtóban.