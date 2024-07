Több mint fél millió forint értékben ajándékozta meg 23 évvel idősebb párja a 21 éves nőt

Egy brit influenszert 1230 font (több mint fél millió forint) értékű ajándékkal halmozott el huszonegyedik születésnapja alkalmából negyvennégy éves párja – írja a Daily Mail.

A walesi nőt még 18 éves korában, 2021-ben mutatták be barátai a leendő kedvesének, akivel néhány hónap randizás után már össze is költöztek. A férfinek az előző kapcsolatából született gyermekei is hamar megbarátkoztak a nővel, és már a mostohaanyjukként emlegetik Ellie Liptrotot, habár a fiatal nő csak nemrég töltötte a 21. születésnapját. Ennek alkalmából Thaiföldre utaztak, ahol a férfi ajándékok garmadájával látta el a barátnőjét, és többek között adott neki egy The Good Wife Guide (magyarul A jó feleség útmutatója) című könyvet, egy Gucci gyűrűt, 21 ezer thai bátot (nagyjából 210 ezer forint), arckrémet, sminkeket, ruhákat és édességeket, valamint a férfi gyermekei is kedveskedtek a tiktokernek egy születésnapi kártyával.

Az influenszer a TikTokján osztotta meg az erről készült videót, ami alatt a kommentelők véleményei

az igazán szerencsés, hogy ilyen férfi van mellette és a

csak a pénze miatt van együtt a barátjával

skála szélei közt helyezkednek el.

Utóbbi felvetésre, hogy vajon akkor is együtt lenne-e barátjával, ha az albérletben élne, Liptrot a következőt reagálta: