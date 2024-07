Galambos Lajos: A veszteségem óriási, a tartalékaimból élünk, azokat használjuk föl

A hét elején szabadult a baracskai börtönből Galambos Lajos, aki azóta már több interjút is adott különböző médiumoknak – most például a Borsnak.

A trombitaművészt arról kérdezték, hogy családja a kedvenc fogásaival várta szabadulása után, köztük rántott hússal, noha korábban úgy lehetett tudni, megromlott egészségi állapota miatt csak pépesített ételt fogyaszthatott a börtönben is.

Hozzáteszi, még mindig azt az étrendet követi, mint a rácsok mögött, leginkább a levesek híg részét fogyasztja.

Azt már korábban is elmondta, hogy a rabtársaitól kapott hideget-meleget, Galambos még annyit elárult:

Az elmúlt évekről Galambosnak anyagi összegzése is akad, úgy látja, nagy a baj:

Sokba, nagyon sokba került, de a veszteségeimet nem is igazán az anyagi oldal határozza meg, még ha óriási is az összeg. Jobb, hogy ezt nem számoltam ki és nem is akarom kiszámolni. A tartalékaimból élünk, azokat használjuk föl, illetve vannak passzív jövedelmeim is.