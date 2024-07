Egy utcán élőző videósnak köszönhetően került elő egy hónapok óta eltűnt 17 éves fiú

Csodával határos módon, egy amerikai videós élő közvetítéséből került elő egy május végén eltűnt, szintén amerikai 17 éves fiú – számolt be a LADbibile.

A Michigan államban található Mt. Morris Townshipből származó Troy Coleman családja hónapok óta sikertelenül próbálta megtalálni a fiút. És mivel a nyomozás nem vezetett eredményre, azt hitték, hogy már lehet, nincs is életben. A rokonai azonban megdöbbenve vették észre, hogy az eltűnt fiatalember felbukkant egy Twitch-szár, egy bizonyos FaZe Lacy miami utcáin indított élő közvetítésében.

Coleman még meg is állt beszélgetni kicsit Lacyvel, de a videós először nem tulajdonított túl nagy jelentőséget az interakciónak. Egészen addig, amíg a videóssal a kamera előtt beszélgető fiatalember bátyja, Trent nem írt neki egy emailt, hogy a felvételen az eltűnt testvérét vélte felfedezni.

– írta az idősebb testvér a levélben.

Lacy ezután meg is osztotta a követőivel az üzenetet. Majd július 4-én újabb fejleménnyel jelentkezett: azt írta, hogy megosztotta Trenttel, mit mondott neki arról az öccse, hogy melyik hotelben szállt meg.

3 months ago a 17 year old kid went missing and was put on homicide. Yesterday on stream he came up to me and Clix and now his family knows he is alive and in Miami. I wasn’t sure if i should make this public but im hoping somehow this helps him be found for his family. pic.twitter.com/vs6SRGXgOP

— FaZe Lacy (@LacyHimself) July 3, 2024