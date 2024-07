A 80 éves Danny Trejo kis híján bunyóba keveredett egy július 4-ei parádén

Los Angeles Sunland-Tujunga városrészében is tartottak július 4-ei parádét az Egyesült Államokban, ahová a nemrég 80. születésnapját ünneplő Danny Trejo is ellátogatott. Csakhogy nagyobb összetűzés alakult ki az eseményen, miután valaki vízibombával dobálni kezdte Trejót és veterán autóját, mutat rá videóval a TMZ.

Trejo és a függetlenség napját ünneplő barátai kiszálltak az autóból, majd a tettesek nyomába eredtek, és nagyon hamar dulakodás alakult ki – a videók alapján a színészt többen fogták vissza egyszerre attól, hogy tettlegességig fajuljon a történet.

Több bámészkodó azt kiabálta, hogy fejezzék be a dulakodást, mert gyerekek is vannak a helyszínen. A kiérkező rendőrök végül senkit nem varrtak be, miután a tömeg már szétoszlott, mire odaértek. Trejo a lapnak azt mondta, „minden ok nélkül eltalálták a vízibombákkal”, és bár nem történt semmi komoly, nagyon csalódott a helyzet miatt, tekintve, hogy csak ünnepelni kívánt az emberekkel.

Trejo gyerekesnek nevezte a vízibombás drámát, és gyávának tartja azokat, akik rádobták. Elmondta, a dobálózók harmincas férfiak voltak.

