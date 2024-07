Hatvanhárom levelű lóherét talált egy szerencsés kertész

Guinness világrekordot döntött egy japán kertész 63 levelű lóheréje. Yoshiharu Watanabe a keresztbeporzás technikáját alkalmazva nemesítette a növényt, mely hét levéllel verte az előző, 56 levelű, szintén japán világrekordert – írja a BBC.

Yoshiharu azt mondja, a levelek összeszámolása hosszú időt vett igénybe, mivel a rekorder növény levelei sokkal kisebbek, mint egy átlagos lóheréé. A kertész apró, számozott címkéket készített és ragasztott a levelekre, hogy lássa, melyiket számolta már meg.

A japán kertész évekkel ezelőtt telepített egy foltnyi lóherét a kertjébe, aztán bármerre járt, figyelte a lóheréket, és ha négy-, vagy többlevelűt talált, kiásta, hazavitte és elültette. Néhány éve, amikor egy 20 levelű lóhere nőtt a kertjében döntött úgy, hogy megpróbálkozik a rekorddöntéssel. A növényei egy részének hagyta, hogy szabadon porozzák be egymást, néhányat viszont kézzel porzott be.

A négylevelű lóhere az általában háromlevelű fehér here (trifolium repens) ritka változata. Hogy mennyire ritka, arról több tanulmány is szól, az egyik szerint mindent tízezer lóherére jut egy négylevelű, míg egy 2017-es kutatás arra jutott, hogy ötezer lóhere között van biztosan egy négylevelű. Utóbbi tanulmány azt is rögzítette, hogy a még ritkább, ötlevelű lóheréből minden 24 ezer növényre jut egy.