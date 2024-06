Tornóczky Anita a lombikról: Magyarországon olyan, mintha ez egy borzasztóan ciki, szégyellnivaló dolog lenne

Múlt héten, egy újságban jelentette be Tornóczky Anita, hogy ötévnyi próbálkozás után első gyerekét várja, kisfia decemberben születik majd meg. Az egykori műsorvezető nem titkolta, hogy lombikprogram segítségével fogant meg gyermeke, nála a második beültetés járt sikerrel. A Borsnak elmondta, azt az célt tűzte ki maga elé, hogy ledönti a lombik körüli társadalmi titkolózást.

Nagyon sokan írtak nekem! Van, aki a nyolcadik, de olyan is, aki a kilencedik beültetésnél tart, és sok erőt ad számukra, ha valaki sikerről számol be

– kezdte Tornóczky a lapnak.

Tornóczky azt mondta, a termékenységi vizsgálatok és a lombik kezelések „finoman fogalmazva is igencsak megterhelő, gyakran kellemetlen és fájdalmas procedúra”, aminek valaki egyszer, mások akár tízszer is alávetik magukat.

A kapcsolatot is nagyon próbára teszi, mert ez olyan, mintha egy hullámvasúton ülne az ember, és nemcsak testileg, hanem lelkileg is igen megterhelő folyamat. A hormonváltozások nyilván okoznak hangulatingadozást, az ember párjának is el kell ezt viselni. Együtt kell végigcsinálni, csak ahol azért vállalnak egy gyereket, mert abban reménykednek, hogy attól jobb lesz a kapcsolatuk, ott simán a kapcsolat végét is jelentheti egy ilyen folyamat.