5 nap után hazaengedték a kórházból Anna hercegnőt

Néhány napja beszámoltunk arról, hogy Anna hercegnő, Károly király testvére kórházba került: agyrázkódást szenvedett valószínűleg egy lovasbaleset következtében.

A Telegraph például azt írta, hogy a 73 éves hercegnő az agyrázkódása mellett emlékezetkiesést is szenvedett az incidens pillanatait illetően, ami valószínűleg átmeneti. Balesete után légimentőt hívtak hozzá, miután pedig a helyszínen ellátták, a Bristolban található Southmead Kórházba szállították. Ott ápolták az elmúlt öt napban, merthogy most hazaengedték, írja a New York Post.

Péntek reggel már otthon pihenhetett a hercegnő, férje, Sir Tim Laurence azt mondta:

Szeretném a legmelegebb köszönetemet kifejezni a Southmead Kórház egész csapatának a gondoskodásért, szakértelmükért és kedvességükért feleségem rövid tartózkodása alatt.

Anna hercegnő várhatóan hamar visszatér királyi feladataihoz, amint megkapja a zöld utat orvosi csapatától.