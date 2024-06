A királyi család babakori fotóval köszöntötte a születésnapos Vilmos herceget

Vilmos herceg ma ünnepli 41. születésnapját, melynek apropójából felesége, Katalin hercegné egy saját készítésű családi fotóval köszöntötte őt az Instagramon. Mindeközben a brit királyi család X-oldalán is megjelent egy születésnapi köszöntés, ezúttal egy fekete-fehér kép formájában, melyen a babakorú Vilmos herceg édesapja, Károly herceg (mai titulusával már III. Károly király) ölében ül.

