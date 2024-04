Házasság első látásra: János sírva fakadt a párterápián, amikor szóba került a gyerekkora

A Házasság első látásra hétfő esti adásában ismét közös terápián vettek részt a párok. Amikor Kornélia és János kerültek sorra, szóba került utóbbi fájdalmas gyerekkora is, amivel kapcsolatban korábban már többször is megnyílt a feleségének: elmondta például, hogy édesapja annak idején gyakran minden ok nélkül kezdte el ütni-verni, két évet pedig gyermekotthonban töltöttek a húgával, miután elvették őket a szüleiktől.

Az az igazság, hogy ahonnan én jöttem… ugye mindig féltem azt a környezetet. És amikor először ide bejöttem, akkor ez egy álarc volt számomra. Sokan tudják azt, hogy milyen érzékeny ember vagyok, és hogy ezt próbáltam palástolni. Ennek negatív…

– csuklott el a hangja, majd a kissé távolabb ülő Csabi pattant fel a helyéről, hogy átnyújtson neki egy zsebkendőt.

A terápia további részében Nelli kifejtette, hogy bár néha történik közöttük testi kontaktus egy-egy ölelés vagy puszi formájában, ő még nem lazult bele a dologba, ezért a vigasztalás sem jön neki ösztönösen öleléssel. Mint mondta, azért tartja a távolságot a férjétől, mert nem akar az érzéseivel játszani.

Bár az ülésen nem igazán volt közöttük egyetértés a kapcsolatuk haladását illetően, János egy meglepetéssel készült feleségének. Egy diótortával lepte meg Kornéliát, aki korábban elmondta neki, hogy mindenféle süteményt szeret – most viszont közölte, hogy a diósat pont nem, de azért megeszi majd.

A Nellivel való kapcsolatomban nem érzem ezt az empátiát. Nem tudom, hogy ez az antiszociális viselkedés miért van meg benne

– fogalmazott a párterápián történtekkel kapcsolatban János.