Schobert Norbi: A férfiúi öntudatomat azért nagyon bántaná, ha Réka tartana el

Schobert Norbi a napokban ünnepli 53. születésnapját, melynek apropóján a Blikknek adott interjút. Mint mondta, ma már látja, hol követett el hibákat azzal, hogy túlhajtotta magát a múltban, visszavonulása óta viszont sokkal kiegyensúlyozottabb és nyugodtabb életet él – ha pedig a születésnapi tortáján égő gyertyáját elfújva lehetne egy kívánsága, az az lenne, hogy még húsz évig élhessen egészségben: mint támogató férj, és jó nagyszülője a leendő unokáinak.

Schobert még márciusban beszélt arról, hogy jelenleg a felesége, Rubint Réka szakmai életének szervezésével foglalkozik. Most hangsúlyozta, hogy bár lassított a tempón, ez nem jelenti azt, hogy otthonülő férjként várná haza a dolgozó feleségét.

Most is pörgök, csak lassabban. A férfiúi öntudatomat azért nagyon bántaná, ha Réka tartana el, és nem tudnám én is hozzátenni azt, ami a család fenntartásához szükséges. Mindamellett, hogy a háttérből támogatom őt és részt veszek az üzletei sikerre vitelében, én is több projekten dolgozom