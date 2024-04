Fiatalsága titkairól mesélt az 57 évesen is huszonévesnek tűnő fitneszinfluenszer

Egy középkorú brazil fitneszinfluenszer, az 57 éves Edson Brandao azt állítja: bár sosem feküdt kés alá, mégis gyakran előfordul vele, hogy 30 évvel fiatalabbnak nézik az emberek, mint amennyi a tényleges kora.

A brit Sun című bulvárlap által bemutatott férfi saját bevallása szerint a plasztikai sebészek munkája helyett annak köszönheti a korát meghazudtoló külsejét, hogy egészségesen táplálkozik, rendszeresen edz, és különböző kozmetikai termékekkel ápolja a bőrét. Illetve annak, hogy próbál mindig pozitívan gondolkodni.

Edson Brandao a brazíliai Piaui városában született 1967. február 26-én – de annyira fiatalos a külseje, hogy 57 évesen gyakran 27-nek nézik.

Tele vagyok energiával. Egyáltalán nem érzem magam öregnek. Nem tudom megmagyarázni, de úgy érzem magam, mintha 30 éves lennék

– nyilatkozta az Instagramon közel 130 ezer követővel rendelkező influenszer, aki a közösségi oldalán rengeteg tippet is ad a fiatalságuk megőrzésére vágyó embereknek.

Brandao azt mondja, hogy mindig is érdeklődött a fitnesz és az egészséges életmód iránt, de 40 éves koráig nagyon hullámzóan alakult az elköteleződése. A negyedik X betöltésekor azonban rájött, hogy milyen fontos is számára, hogy egészséges életet éljen, és azóta nem is nagyon látszik lankadni a motivációja.

Az influenszer meg van győződve róla, hogy a fiatalsága titka az elmúlt 17 évben, különböző közösségi oldalakon folytatott kutatással kialakított edzési, táplálkozási és mentális egészségügyi rutinja, amihez szigorúan tartja magát.

Az 57 éves tartalomgyártó mindennap eljár edzeni, ahol a napi rutin részeként súlyzós gyakorlatokat végez, és 40 percet kardiózik. És természetesen egészéges étrendet követ, szigorúan ügyelve arra, hogy sok gyümölcsöt, zöldséget és vizet fogyasszon.

De van egy másik nagyon fontos eleme is az általa kialakított rendszernek: hetente egyszer különböző kozmetikumokkal kezeli a bőrét, például öregedésgátló krémet használ, és agyagmaszkot helyez fel az arcára.

A legtöbb ember sokkot kap, amikor elmondom nekik a koromat. Sosem hisznek nekem. Volt már, hogy azt mondták, hogy 23-nak, 25-nek és 30-nak nézek ki, pedig 57 éves vagyok!

– állítja az influenszer, aki arról is mesélt, hogy az életmódváltása után már olyan is előfordult vele egy norvégiai kiruccanás alkalmával, hogy egy oslói bárból azért küldték el, mert túl fiatalnak tűnt, és nem volt nála személyi igazolvány vagy útlevél, amivel igazolhatta volna a korát.

De egyszer még egy reptéren is hasonló helyzetbe került, ahol az útlevél-ellenőrzéskor nem akarták elhinni, hogy a saját okmánya van nála, mivel a valóságban jóval fiatalabbnak tűnt, mint ami a születési dátumából következett volna.

Gyakran megkérdezik, hogy volt-e plasztikai műtétem, botoxoltam-e vagy használok-e szűrőket, de soha nem volt semmilyen szépészeti műtétem. Természetes módokat akarok találni arra, hogy fiatalnak tűnjek

– folytatta az 57 éves influenszer, aki azért gyárt tartalmakat, hogy inspirálja az embereket, és megmutassa nekik, hogy „kortól függetlenül bármi lehetséges”.

Tízparancsolat a fiatalság jegyében

Az 57 éves influenszer egyébként az életmódváltása utáni időszakot annak szenteli, hogy másokkal is megossza a jótanácsait a közösségi médiában. Következzék hát a fiatalos ragyogás megőrzésének 10 legfontosabb lépése Edson Brandao tanácsai alapján: