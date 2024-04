Csikos Sándor: Nagyon sokat dolgoztam, nem ittam el az eszemet, nem dohányoztam el a hangomat

Csütörtökön a 24.hu is hírt adott arról, hogy Csikos Sándort választották a Nemzet Színészévé, a januárban elhunyt Benedek Miklós helyére.

Csikos a minap az InfoRádiónak adott interjút, melyben úgy fogalmazott: „nem várta, hogy a már egyébként is hihetetlenül fogadott Kossuth-díj után még van feljebb – írja az InfoStart.

Az ember nem azért dolgozik, hogy díjakat kapjon. Itt vagyok negyvenvalahány éve vidéki színészként Debrecenben, és az külön öröm számomra, nagy elismerés, hogy egy vidéki színész is kap egy ilyen nagy díjat. Rajtam kívül csak Király Levente van Szegedről, aki vidéki színészként megkapta ezt az elismerést

– magyarázta Csikos, aki úgy véli, az általa megkapott elismerés egyben a vidéki színjátszás elismerése is.

Mint mondta, az elmúlt évtizedekben nagyon sokat dolgozott, ám nem csak színészként. Harminc évig tanított drámatagozatos gimnazistákat, volt igazgató, rendezett, beszédtanárként is tevékenykedett, illetve teszi jelenleg is, egyetemistákat oktat.

Amikor arról kérdezték, honnan van ereje és motivációja, a következőket felelte:

Nem ittam el az eszemet és nem dohányoztam el a hangomat. Részint ez is biztos, hogy benne van, részint lehet, hogy a génjeim, hogy most minden ilyen korbéli nagyobb bajt kikerülve itt vagyok és egészséges vagyok, nem hülyültem el. A másik, hogy a tehetséget két dolog táplálja: a bizalom és a siker. Tehát én Debrecenbe amikor lejöttem, ettől a színháztól, a Csokonaitól, Ruszt Józseftől, Léner Pétertől, Lengyel Györgytől bizalmat kaptam, és ennek a bizalomnak meg akartam felelni. Hála Istennek meg is feleltem.