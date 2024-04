Nem aranyásó, de csak idős és gazdag férfiakkal hajlandó járni

A most 32 éves Chloe Amour egy Las Vegas-i étteremben ismerkedett meg az akkor 70 éves párjával, aki még ugyanazon a hétvégén elvitte egy bevásárló-körútra, de ezt el is várta tőle.

„Mielőtt elment volna az étteremből odaköszönt hozzám. Kifizette a vacsorámat és elérhetőséget cseréltünk” – idézte a Mirror.

Az első vásárlásokat továbbiak követték, de már nem feltétlen együtt mennek el shoppingolni.

Mikor a kapcsolatunk komolyra fordult, adott nekem egy bankkártyát, amin 100 ezer dollár volt a limit. Végül, négyévnyi se veled, se nélküled kapcsolat után szakítottunk, mikor rájöttem, már nem ugyanazt akarom. De a kor nem volt tényező a szakításunkban.

A modell azt mondja, nem hajlandó olyan férfival járni, aki kevesebb, mint 206 ezer dollárt (74 millió forintot) keres. Szerinte ettől még nem aranyásó, bár idősebb szerelmei vásároltak neki jó pár gyémát fülbevalót, drága ékszereket, dizájner táskákat, cipőket. Az egyik korábbi szerelme egy magánrepülőt is vett kettejüknek: „A szeretetnyelvem a minőségi idő eltöltése, ajándékokat kapni, a gondoskodás, a kedves szavak, az érintések. Nagyra értékelem, ha valaki virágot vagy egy Chanelt ad nekem.”

A bejegyzés megtekintése az Instagramon CHLOE AMOUR (@realchloeamour2.0) által megosztott bejegyzés

Próbálkozott ő fiatalabb férfiakkal is randizni, de nem jött be neki, mert pénzügyileg nem elég stabilak, ő viszont szeret ajándékokat kapni. És azt is elkerülné, hogy egy olyan férfival járjon, aki kevesebbet keres, mint ő.

Az emberek tévesen azt gondolhatják, hogy aranyásó vagy, vagy visszataszítónak, furának gondolhatnak. De ne foglalkozz vele, ha boldog vagy, akkor semmi más nem számít.

Szerinte az idősebb férfi előnye nem csak a pénzügyi stabilitás, hanem a bölcsesség is, ugyanakkor a fura tekintetek mellett is van további hátránya.