Házasság első látásra: Döntöttek a párok, folytatják-e együtt a kísérletet

A Házasság első látásra csütörtök esti epizódjában döntöttek a párok, kitartanak-e egymás mellett a kísérlet folytatásában. Válaszaikat anélkül rejtették keményfedeles mappákba, hogy előtte megbeszélték volna egymással, így meglepő helyzetek is kialakultak.

Gyöngyi és Csaba ,

és , Bogi és Geri

és illetve Enikő és Peti

egyhangú döntést hoztak, a többiek viszont nem.

Hilda egy csavarral fogalmazta meg, hogy korábban volt már hasonló kapcsolatban, és akkor elhatározta, hogy ismét nem akar ilyen helyzetbe kerülni, a papírjára viszont azt írta, ettől függetlenül szeretne együtt maradni Lacival. Meglepetésére azonban férje egy nemleges választ rejtő mappát fordított felé.

Én nem is egy igennel, meg nem is egy nemmel jöttem, hanem egy ajándékkal. Ugyanis tudod, hogy én olyan típusú pasi vagyok, aki egy normál helyzetben sosem tenné meg azt, hogy egy nőre olyan dolgot kényszerít, ami neki negatív vagy rossz érzés. Én meg akartalak téged ajándékozni azzal a lehetőséggel, hogy ezt neked ne kelljen tovább folytatni. De te nem éltél ezzel a lehetőséggel, majomka!

– fogalmazott Laci, mire Hilda később azt mondta, sokkolta férje válasza.

János ugyancsak a „veled” szócskát vetette papírra, Kornélia viszont, mivel biztos volt férje válaszában, azt írta, „nélküle”. Így ugyanis nem volt kétsége afelől, hogy maradnak. János ugyan elfogadta felesége döntését, nem vette jó néven az okfejtését, hangsúlyozva, szerinte Kornélia nem ismeri őt annyira, hogy biztos lehessen abban, milyen választ ad.

Petra úgy fogalmazott, bár pozitív tapasztalatokat is szerzett a férjével, nem tud átsiklani egyes megjegyzések felett, amiket Andristól kapott, így nemleges választ adott arra a kérdésre, szívesen folytatná-e vele a kísérletet. Andris ugyan válaszadásakor a gyűrűjét is levette, végül kifejtette, hogy szeretne még tanulni magától és Petrától is, ezért úgy határozott, a továbbiakban is kitart felesége mellett.

Egy kicsit most szóhoz sem jutok. Én majdnemhogy biztos voltam abban, hogy ő is ugyanazt fogja írni a papírra. De nem ezt írta. Meg voltam sértve, de mint ahogy mondtam, én nem tudok attól elvonatkoztatni, hogy egyébként én őt, mint embert nagyon értékelem. Nagyon sok tulajdonságát kedvelem. És azért egy kicsit remélem, hogy hátha ő meg elgondolkodik azon, én miért ezt írtam

– értékelte a helyzetet Petra, majd azzal kezdett viccelődni, férje talán tényleg kedveli, megígérte neki továbbá azt, hogy tesz felé egy gesztust, azaz a hétvégén nem alszik otthon.

Így végül a műsor összes házaspárja tovább folytatja a kísérletet a soron következő adásokban.