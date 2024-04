Tóth Gabi: Mátéval a legönazonosabb időszakomban találkoztam, a legőszintébb, legtisztább lelkemmel kapcsolódtam

Tóth Gabi párjával, Papp Máté Bencével és annak szüleivel szerepel a Story magazin április 4-i számának címlapján, az interjúban négyen együtt beszéltek az elmúlt év nehézségeiről.

Az énekesnő a lapnak kapcsolatuk elejéről is mesélt. Mint kiderült, a tavaly nyári erdélyi turnén kezdtek el ismerkedni, de mielőtt komolyra fordulhatott volna a dolog kettőjük között, az újságok lehozták, hogy együtt vannak.

– fogalmazott Tóth, akinek elmondása szerint „jó beszélgetőtársi viszonynak” indult a kapcsolatuk. Erdélyben éjszakába nyúlóan beszélgettek, sok mindent megosztottak egymással, de akkor még mindketten párkapcsolatban éltek.

Nyilván ez egy nagyon fura helyzet volt, mert az emberben akkor tud egy ilyen elindulni, ha nincsenek jól a dolgai, ha nem boldog. Ez akkor az én házasságomban is így volt. Szeretném tisztázni, hogy itt nem egészen úgy történtek a dolgok, mint ahogy azt leírták. Amikor kiderült számukra Mátéval, hogy ez több mint barátság, akkor mindenki tisztázta a dolgait. Tiszteltük annyira az előző párjainkat, hogy rögtön lezártuk. Nem volt hazudozás, nem volt hónapokig titokban találkozgatás.

Papp arról beszélt a magazinnak, hogy bár korábban is ismert táncos volt, váratlanul érte, hogy egyik pillanatról a másikra címlapokra került. „Rémálmunkban sem gondoltuk volna, hogy ennyire eszkalálódik a helyzet, és valóságos háborúvá változik az egész” – mondta, hozzátéve: ez nagyon kemény megpróbáltatások elé helyezte a kapcsolatukat rögtön a legelején.

Tóth Gabi azt mondta, a nagy médiavisszhang ellenére Papp Máté Bence „stabil és erős társ volt a legnehezebb időszakban is”, aki minden nehézség ellenére „vállalta” őt a családja előtt is.

– jelentette ki az énekesnő.

A Papp-szülők, Péterbencze Anikó és Papp Imre maguk is híres néptáncosok voltak. Az édesanya a lapnak elmondta, mit gondol fia és Tóth Gabi kapcsolatáról.

Emlékszem, amikor Máté hazajött Erdélyből, elmondta, hogy szakított a barátnőjével, mert megismerkedett Gabival. Mi természetesnek vettünk mindent. Nem rágódtunk rajta. Amikor bemutatta nekünk Gabit, rögtön éreztük rajta a természetességet, a kedvességet. Nem volt kérdés, hogy összeillenek. Fel sem merült bennünk, hogy ne fogadnánk be. Rögtön azt mondtuk: egy család vagyunk, és ha bármilyen támadás jön, azonnal összefogunk.

Az apa sem bírálta fia választását. „Nekem az volt a véleményem, hogy ez Máté és Gabi döntése. (…) A negatív megnyilvánulásokról azt gondoltam: a kutyák csaholnak, a karaván halad. Nem szabad belemenni a harcba, mert az csak olajat önt a tűzre, ha nem foglalkozol velük, akkor pedig elfáradnak” – fejtette ki az idősebb Papp.

Az interjú későbbi részében Tóth Gabi elmondta, akkor lépett az önazonosság felé vezető útra, amikor 2015-ben visszatalált a népzenéhez.

Sok ember nem értette, hogy ez a »szteroidos pulyka«, aki összevissza rohangál a »hidrogénezett csirke« fejével, és rockernek mondja magát, most mi a fenét magyarkodik. Viszont nekem a népzene volt, ami segített megtalálni az önazonosságot, és abban is segített, hogy tisztábban lássam a párkapcsolataimat és a baráti kapcsolataimat is.