Lily Allen egy podcastműsorban beszélt arról, hogy szerinte Beyoncé „kap némi segítséget” ahhoz, hogy jól nézzen ki

A Lily Allen és Miquita Oliver által vezetett Miss Me? című podcastben nemrég Beyoncé neve is felmerült: Oliver ugyanis a műsorban arról kezdett áradozni, mennyire csinosnak tartja a 42 éves énekesnőt, aki miatt maga is izgatottan várja a saját 40-es éveit. Allen erre azt felelte, kollégájának igaza van abban, hogy Beyoncé „jól néz ki”, de mint mondta, szerinte

kap némi segítséget

– derül ki Page Six szemléjéből.

Oliver válaszul közölte, ha esetleg arra céloz, az énekesnő nem végeztetett magán plasztikai beavatkozásokat, mire Allen kifejtette, pontosan mire gondolt.

Van egy nagyszerű stylistcsapata, remek fodrászai, edz, hozzáférhet a világ legjobb személyi edzőjéhez… ő Beyoncé

– magyarázta a műsorvezető-énekesnő, aki ezután arról is szót ejtett, hogy véleménye szerint Jay-Z felesége igencsak „kiszámított” promóciós döntéseket hozott, amikor nemrég country albumot adott ki.

Elég érdekes, hogy amikor egy új műfajjal próbálkozol, csak kiválasztod a műfaj legnépszerűbb dalát egy feldolgozáshoz

– utalt Dolly Parton Jolene című slágerére, ami Beyoncé új lemezén is felcsendül az ő verziójában.

Allen hozzátette, szerinte az is az énekesnő kampányának része volt, amikor férje, Jay-Z felállt a Grammy-gálán, beszédében pedig sérelmezte, hogy a felesége még soha nem nyerte el az év albumának járó elismerést.

És most ő a legtöbbet játszott női előadó a country rádióban, és erre a piacra jön.

Lily Allenről legutóbb egy hónapja írtunk, akkor szintén egy podcastműsorban beszélt arról, hogy meglátásai szerint a gyerekei tönkretették a karrierjét.