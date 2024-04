Shakira és fiai szerint a Barbie-film „kiheréli” a férfiakat

Shakira van az Allure magazin április számának címlapján, a lapnak adott interjúban pedig a feminizmushoz fűződő viszonyáról is beszélt az énekesnő. Ennek kapcsán elárulta, nemrég megnézte 11 és 9 éves fiaival a Barbie című filmet, de nem voltak elájulva tőle.

– árulta el Shakira, majd így folytatta:

Két fiút nevelek. Azt szeretném, ha ők is erősnek éreznék magukat, miközben tisztelik a nőket. Szeretem, amikor a popkultúra megpróbálja felemelni a nőket anélkül, hogy megfosztaná a férfiakat attól a lehetőségtől, hogy férfiak legyenek, hogy védelmet nyújtsanak és gondoskodjanak másokról. Hiszek abban, hogy a nőknek minden lehetőséget meg kell adni, és bízni kell abban, hogy anélkül is erősek tudunk lenni, hogy közben elveszítenénk a lényegünket, a nőiességünket. Úgy gondolom, a férfiaknak van egy céljuk a társadalomban, és a nőknek is van egy másik céljuk. Kiegészítjük egymást, és ezt a kiegészülést nem szabad veszni hagynunk.