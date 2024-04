G.w.M a lakodalmáról: Szeretnénk, ha már a kisfiunk is ott lehetne velünk, Amarával együtt hoznák a gyűrűket

Kulcsár Edina és G.w.M tavaly februárban, szűk körben, anyakönyvvezető előtt házasodtak össze, mikor az egykori szépségkirálynő első közös gyerekükkel, Amarával volt várandós. Már akkor tudták, hogy nagy násznép előtt, egyházi szertartáson is szeretnének megesküdni, utána nagy lakodalommal. Az idénre tervezett eseményt azonban második gyerekük érkezése miatt lefújták.

Ugyan nem vetettük el az ötletet, mindenképpen szeretnénk egy nagy bulit és aranyhintót, de a gyermekünk érkezése miatt ez idén már nem valósul meg. Szeretnénk, ha már a kisfiunk is ott lehetne velünk a nagy napon, és Amarával együtt hoznák a gyűrűket. Valószínűleg jövőre vagy még később szervezzük meg, elég spontán emberek vagyunk, így azt gondolom, ez is úgy alakul majd, hogy gondolunk egyet, és gyorsan lezavarunk mindent

– mesélte a Blikknek G.w.M, aki a lapnak arról is beszélt, hogy párja „amellett, hogy csodálatos édesanya, üzletasszony és médiaszemélyiség is”.

Bár ő egy igazi Wonder Woman, aki mindenre képes, én is kiveszem a részem az otthoni teendőkből, és ezt szívesen teszem. Ha szükséges, simán cserélek pelenkát vagy etetek, és egy személyben vagyok édesapa és édesanya is.