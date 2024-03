Szörnyű divat hódít a WhatsAppon: kisgyerekek videóra veszik, ahogy állatokat gyilkolnak

Március 11-én kilenc nyulat és két tengerimalacot fojtott meg egy fiatal fiú a hollandiai Alkmaarban – ráadásul a kilencéves gyerek nem mutatott semmilyen érzelmet, miközben végzett az áldozataival a Rekerhout állatkertben. Az eset hatalmas vihart kavart, főként azok után, hogy kiderült: az utóbbi hetekben számos, a hollandiaihoz hasonló, jellemzően általános iskolás gyerekek által elkövetett állatgyilkosság vagy -bántalmazás történt több országban is.

Az is kiderült, hogy ezek a támadások összefüggnek egymással, az elkövetők mindannyian köthetők valamilyen módon a WhatsAppon terjedő egyik új „trendhez”. A SkyNews írta meg, hogy egyes csoportos csevegésekben olyan videókat és fényképeket osztanak meg egymással a gyerekek, amelyeken az látható, hogy állatokat bántalmaznak, olykor megölnek. Az esetekről már a Facebookon is beszámoltak: pár napja vélhetően csúzliból egy golyóscsapággyal lőttek rá egy kacsára, az állatot később el kellett altatni.

A március 19-én történt eset kapcsán nem említették meg a WhatsAppot, a Sky News szerint ugyanakkor nagyjából 500 fiatal vehetett részt valamilyen módon az alkalmazásban terjedő jelenségben. Tizenegy csoportos csevegésből eddig 350 felvétel került elő, amelyekben a jellemzően általános iskolás korú gyerekek rugdossák, ütlegelik az állatokat, vagy lelövik egy csúzlival, majd pózolnak a sérült állat vagy a tetem mellett.

A videókban

malacok,

szarvasok,

galambok,

rókák,

mókusok,

fácánok,

nyulak,

libák

és kacsák szerepelnek az áldozatok között.

Az egyik felvételen például egy szarvas látható, ahogy a földön rángatózik, miután egy gyerek fejbe lőtte – fiatal támadója pedig felette áll, és győzedelmesen mutogatja a gyilkos eszközt. Egy másik videóban két tinédzser egy rókát lőtt le, de akadt olyan felvétel is, amely egy vízbe fulladó lúdról készült, miközben a háttérben a gyerekek örömujjongása hallatszik. Annyit tudni, hogy Hollandia mellett főleg az Egyesült Királyságban történhettek hasonló esetek.

A WhatsApp csoportokban hangfelvételeket is közzétettek, ezekben a gyerekek mesélnek a gyilkosságokról, egyúttal tippeket adnak másoknak.

Egy nyulat és egy mókust kivégző fiú például azt újságolja el, hogy 5 másodperc alatt sikerült végeznie a két állattal, egy másik üzenetben pedig azzal dicsekszik egy gyerek, hogy 45 fiókát sikerült megölnie, egyet sem hibázott el, de akadt olyan gyerek is, aki csak annyit tanácsolt: egyenesen fejbe kell lőni a nyulat, ha valaki biztosra akar menni.

Kentben több állatgyilkosság is történt, de az állatvédők szerint a rendőrség mégsem lép. Még egy felvételt is közzétettek, amelyben egy fiú megpróbál megölni néhány kacsát, de a helyiek meggátolták ebben. A posztban meg is nevezték a fiút, és azt is leírták, hova jár iskolába.

Geoff Edmond, az RSPCA állatvédő szervezet munkatársa elismerte, hogy a „csúzlis gyilkosságok” egyre népszerűbbek, a gyerekek sportot űznek az állatok bántalmazásából. A londoni és az essexi rendőrségnél is megnőtt a bejelentések száma, a hatóságok egyelőre a lakosság segítségét kérik, hogy „lépjenek fel a nyugtalanító bűnözési divattal szemben, amelyben vadon élő állatokat vesznek célba szórakozásból.”

A madarak mentésével foglalkozó Swan Sanctuary is arról számolt be, hogy „exponenciálisan” megnőtt az olyan sérült vagy halott madarak száma, amelyeket csúzlival öltek meg. Hozzátették: a halálos sebek többnyire az állatok fején vagy nyakán voltak, azaz a gyerekek tudták, hogyha oda céloznak, biztosan végeznek az állattal. Az egyes helyszíneken csapágygolyókat is találtak, feltételezhetően ezeket is kilőtték a csúzlival.



Bár nem illegális csúzlit vásárolni vagy hordani az Egyesült Királyságban, de az azzal való lövöldözést számos különböző állatvédelmi jogszabály szabályozza.

Henry Smith, az All-party Parliamentary Group for Animal Welfare nevű, parlamenti képviselőkből álló állatvédő csoport alelnöke szerint a brit törvényhozásnak sürgősen meg kell vizsgálnia a jogszabály-módosítás lehetőségét. Smith szerint érdemes lenne megfontolni, hogy megtiltsák a 18 éven aluliaknak, hogy csúzlit vásároljanak. Petíció is indult az ilyen fegyverek betiltásáért.

A beszerzésük pofonegyszerű, rengeteg található az eBay-en és az Amazonon, de a lap szerint a fiatalok maguk is készítenek csúzlikat, amiket aztán egymás között adnak-vesznek. Az állatgyilkosságok befejező aktusaként ezeket az eszközöket szokták a tetemekre helyezni.

A Sky News megkereste a WhatsAppot, ahonnan csak annyit válaszoltak: „a hatályos törvények és szabályozások alapján fognak eljárni az egyes ügyekben.”