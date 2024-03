A Titanic mellett a dinoszauruszokat is feltámasztotta volna az ausztrál Trump

Clive Palmer Ausztrália tizenharmadik leggazdagabb embere, és ennek megfelelően ambiciózus tervei is vannak, igaz, a nem túl eredeti ötletei közül eddig keveset sikerült megvalósítania. A milliárdos hasonló szellemben és hatékonysággal dolgozik a politikában is. Legalább a bányáira büszke lehetne, de most ezen a területen is fejetlenség uralkodik.

Clive Palmer ausztrál milliárdos több mint tíz éve tervezi, hogy megépíti a Titanic mását, de eddig rendre kudarcba fulladtak a kísérletei. Nemrég megesküdött rá, hogy hamarosan tényleg megszülethet a 1912-ben elsüllyedt utasszállító hajó új változata, holott sokkal nagyobb a káosz körülötte, mint valaha. A 69 éves bányakirály a 4,3 milliárd amerikai dollárra becsült vagyonával Ausztrália 13. leggazdagabb emberének számít, fénykorában egészen a szenátori tisztségig tudott pénzelni egy jelöltet, most azonban még a saját birodalma felett sem uralkodhat teljesen, ráadásul a politika is keresztbe tehet neki. Dinópark, dinoszaurusz-klónozás Palmer későbbi pályafutását elnézve igazából semmi meglepő nincs abban, hogy a bányászatból meggazdagodó üzletember amúgy súlyos asztmával küzdötte végig a gyerekkorát. Szülővárosában, a Melbourne-höz tartozó Footscray-ban annyira szennyezett volt a levegő, hogy a családnak el kellett költöznie. A queenslandi Gold Coastba tették át a székhelyüket, Palmer később az Queenslandi Egyetemre járt, újságírást és jogot tanult, de otthagyta az intézményt, és ingatlanügynökként kezdett dolgozni. Gold Coast az 1980-as években kezdett fellendülni, Palmer pedig kiváló érzékkel váltott, a helyi ingatlanpiac virágzása nyomán maga is hatalmas vagyonra tett szert. Akkorára, hogy 29 évesen már vissza is vonult az ingatlanszakmától, állítása szerint addigra körülbelül 40 millió ausztrál dollárt keresett. A pénz egy részét a bányászatba fektette, 1984-ben indította el a Mineralogy nevű vállalatát, a vasérctermelésből származó bevételeinek köszönhetően pedig bőven jutott arra, hogy finanszírozza az egyik szenvedélyét: a politikát. Palmer már az 1970-es években tag lett a jobbközép Nemzeti Pártban, később kampányigazgatóként, majd szóvivőként dolgozott, 1992-ben pedig élethosszig tartó párttagságot kapott. Később azonban egy saját pártot alapított. Közben egészen változatos módokon fektette be a pénzét, 2008-ban például megvásárolta a Gold Coast United focicsapatot, 2013-ban pedig megnyitotta a részben magáról elnevezett, Palmersaurus nevű dinóparkot. A milliárdos már ekkor grandiózus terveket dédelgetett, bejelentette, hogy DNS-minták alapján dinoszauruszokat kíván klónozni. Ennél tovább azonban azóta sem jutott, viszont előállt a Titanic II terveivel, kezdetben 2016-os céldátumot lebegtetett be. A Titanic feltámasztása A hajóból sem lett semmi, Palmer inkább másra fordította a pénzt. 2012-ben kilépett a pártból és a saját útjára lépett, feltámasztotta a United Australia Partyt, majd átkeresztelte a neve után Palmer United Partyra. 2013 és 2016 között az ausztrál parlament tagja lehetett, ám egy ciklus után, 2017-ben feloszlatta a pártot. Palmer ekkoriban főleg a különböző ételekkel kapcsolatos, zavarba ejtő posztjai miatt került előtérbe. Pavlova pie

Pavlova tam

Pavlova sausage

Pavlova jam

Yummy — Clive Palmer (@CliveFPalmer) March 8, 2017 Ezeket sokszor gyermeteg versekkel fűszerezte. A one trick pony

A sad reflection

A moondog crying

A simple mind

A waterfall

Falling

A simple mind

Being born

Busy dying — Clive Palmer (@CliveFPalmer) March 8, 2017 Palmer egyébként diétázott ekkor, és le is fogyott 30 kilót. A koplalás megviselte, de egyúttal fel is szabadította a kreatív energiáit. Amikor fogyókúrázol, sokat gondolsz az étkezésre, a költészet pedig belülről fakad – mondta. A milliárdos később ismét feltámasztotta a United Australia Partyt, amit 2018-ban jegyeztek be. Ugyanebben az évben vette elő újra a Titanic II ötletét. Ugyanolyan, de szélesebb lesz a Titanic II Palmer minden nehézség és anyagi akadály ellenére nem faragott le az újragondolt óceánjáró költségeiből. A hajó Szingapúrból Dubai érintésével érkezik majd meg Southamptonba, és a brit kikötő és New York között fog ingázni. A tervek szerint egy az egyben az 1912-ben elsüllyedt hajó mása lenne, benne a híressé vált nagy lépcsővel, a színházzal vagy a kaszinóval. A projekt költsége 500 millió és 1 milliárd dollár (157–364 milliárd forint) között mozog, Az 56 ezer tonnás hajón 835 kabin lesz: 383 első osztályú, 201 másodosztályú és 251 harmadosztályú szoba, pontosan annyi utas lehet, amennyi az 1912-ben elsüllyedt Titanicon volt. Az utasokat arra ösztönzik, hogyha megtehetik, öltözzenek korabeli ruhákba, de ezt nem teszik kötelezővé. A „színfalak mögött” minden megfelel a korszerű követelményeknek, így a navigációs technika vagy a biztonsági eljárások is modernek lesznek. A Titanic II is 269 méter hosszú lesz, de egy picit szélesebbre építik az elődjénél – 32,2 méteresre. Az új indulási dátum 2027 júniusa, a jegyárakat egyelőre nem közölték. Ekkor a koronavírus-járvány húzta át a számításait, a pandémia alatt bezártak a kikötők, és a több millió dolláros projektet is fel kellett függeszteni. Palmer mégis profitálni tudott belőle, politikai tőkét kovácsolt a járványból. Többnyire a lezárások és oltások ellen szólalt fel, ráadásul, mint a Titanic II projekt mögött álló Blue Star Line elnöke, több pert is indított az őt „akadályozó” Nyugat-Ausztrália állam ellen, emellett szemétládának nevezte a kínai kormányt a vírus kezelése miatt. Az ausztrál Trump nem annyira sikeres, mint az amerikai Nem véletlen, hogy Palmert az „ausztrál Trumpnak” nevezik: szólamai gyakran emlékeztetnek az újraválasztására készülő amerikai exelnök mondataira, van, amikor egészen konkrétan. Az ausztrál milliárdos korábban átvette Trump eleve már újrahasznált szlogenjét, amit Make Australia Great Again néven hirdetett. Palmer az újrainduló amerikai elnökhöz hasonlóan szintén nem ápol jó viszonyt a bennszülöttekkel, maga is aktívan kampányolt az úgynevezett „őslakosok hangja” tanácsadó testület ellen 2023-ban. Tavaly népszavazást írtak ki Ausztráliában az őslakosok státuszának alkotmányos elismeréséről, de a többség nem támogatta a kezdeményezést, így a referendum érvénytelen lett. Palmer így összegzett: „Ausztrália megmenekült!” Australia saved! — Clive Palmer (@CliveFPalmer) October 14, 2023 Ausztrália egyik leggazdagabb emberét nem kell félteni az elszegényedéstől, de egyre kevésbé tud majd beleszólni a politikába, így a vágyott rivaldafényhez már tényleg az kell, hogy megépítse a Titanic II-t. Korábban anyagi nehézségekre hivatkozva nem tudta elindítani a projektet, még most is bizonytalan a helyzet, legalábbis nem annyira stabil, hogy garantálni lehessen, hogy harmadjára tényleg megvalósul. A milliárdos sok mindenkivel harcol, pedig elmondása szerint a célja a világbéke megteremtése, aminek szerinte fontos eszköze az új óceánjáró is: A béke hajója lehet a világ összes országa között. Milliók álmodoztak arról, hogy utaznak rajta, és megtapasztalják egyedülálló fenségét. A Titanic ll lesz az a hajó, ahol ezek az álmok valóra válnak.