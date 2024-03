Megszületett Robert Pattinson és Suki Waterhouse első gyereke

Suki Waterhourse még tavaly novemberben, egy mexikói fellépésén árulta el rajongóinak, hogy kedvesével, Robert Pattinsonnal az első közös gyereküket várják.

Nemrég a Daily Mail számolt be arról, hogy a pár gyereke megszületett, a minap ugyanis a színészekről babakocsi-tologatás közben készültek fotók Los Angelesben.

A portál cikkjében emlékeztetett, hogy a Waterhouse-t legutóbb február 24-én látták nyilvánosan sétálgatni, ekkor pedig még jól látható volt, hogy a terhessége előrehaladott szakaszában jár.

Baby joy for Suki Waterhouse and Robert Pattinson as they confirm the arrival of their first child on a sweet family stroll https://t.co/zOZrcHFGsy

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 26, 2024