Szabadon kószáló disznók tartják rettegésben Debrecen egyik városrészét

Szabadon tartja állatait egy gazda Debrecen-Bánkon, és a disznói rendszeresen átjárnak a környező telkekre, vagy éppen átjárnak az út túloldalán lévő kanálisba dagonyázni. A helyiek már egy éve élnek rettegésben a szabadon járó disznók, kutyák vagy éppen tehenek miatt, ám a gazda eddig nem volt hajlandó változtatni álláspontján, miszerint ő a szabad állattartás híve.

Az állatok azonban a gazda szomszédjában nemrég milliós károkat okoztak: megsemmisítették a kerítését, feltúrták a veteményest, megették a termést, kárt tettek még az épületekben is. Most a lakók megelégelték a helyzetet és összefogtak, több vizsgálat is indult az ügyben, a gazda pedig ígéretet tett rá, hogy kerítést épít.