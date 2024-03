Megszégyenítették gyermekei iskolájában, mert nem viselt melltartót – állítja a kanadai anya

Egy háromgyerekes anya szerint azért szégyenítették meg gyermekei iskolájában, mert túl nagyok a mellei és nem volt rajta melltartó – írja a Daily Mail.

A kanadai Torontóból származó Lyla King rendszeresen jár melltartó nélkül, mert kényelmetlennek találja annak viselését, azonban ez gyermekei iskolájának környékén kockázatos vállalkozásnak bizonyul. A 27 éves nő szerint gyakran kap megvető pillantásokat más szülőktől és tanároktól, amiktől olyan érzése támad, mintha a többi anya féltékeny lenne rá, és attól tartanának, hogy el akarja csábítani a férjeiket.

Egyik nap kitettem a gyerekeket az iskolában, és láttam, hogy egy sznob tanárnő engem méreget. Ahogy intettem nekik, azt mondta, hogy talán át kéne gondolnom, mit viselek, mert illetlenül nézek ki. Csak egy póló és egy leggings volt rajtam – amit a többi anyuka 99 százaléka visel. Gondolom annak a ténye tette ezt »helytelenné«, hogy nem volt rajtam melltartó. Azóta nem láttam őt

– mint Lyla King mondja, ez volt az első alkalom, hogy megjegyzést is tettek rá, de életét végigkísérte nagy melleinek súlya.

Bántotta az önbecsülését, hogy alig talált magának fehérneműt, mindig a legnagyobb méretű ruhákat kellett megvásárolnia, és nehezen tudott divatos, hozzá passzoló öltözéket vásárolni. 18 éves korában azt is fontolóra vette, hogy mellkisebbítő műtétet hajtsanak rajta végre, de végül megijedt a beavatkozástól. Mára teljesen elfogadta magát, amiben párja is segíti, aki „nagy rajongója” biológiai adottságainak, és abban is támogatja, hogy Lyla King ezt az OnlyFans-en is kamatoztathassa.