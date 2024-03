Krausz Gábor Mikes Annáról: Nincs mit féltenünk a kapcsolatunkon, hiszen eleve viharban született

Csütörtök délelőtt derült ki, kik lesznek az Ázsia Expressz új évadának celebszereplői. A versenyzők között lesz Krausz Gábor és párja, Mikes Anna is, akik a minap a Borsnak nyilatkoztak a műsorral kapcsolatban – és reagáltak egyúttal annak a bizonyos barátnak a szavaira is, aki aggodalmát fejezte ki amiatt, vajon a forgatás milyen hatással lesz kettejük kapcsolatára.

A téma kapcsán a séf kijelentette, hogy a „baráti körükhöz tartozó név nélküli informátor” biztosan nem a barátjuk, sőt, úgy véli, mégcsak nem is az ismerősük, ugyanis elmondása szerint a környezetükből senki sem utalt arra, hogy esetleg nem tartják jó ötletnek, hogy a táncosnővel nekivágjanak a műsornak.

Kemény próbatétel közben csiszolódtunk össze. Nincs mit féltenünk a kapcsolatunkon, hiszen eleve viharban született. Láttam az Ázsia Expressz korábbi évadait és azért arányait tekintve sem nevezném egy kapcsolat, vagy barátságtemető produkciónak. Ráadásul Anna és én egy hasonlóan kemény próbatétel közben csiszolódtunk össze és szerettünk egymásba, így tulajdonképpen van már rutinunk a kemény és embert próbáló szituációkban

– magyarázta Krausz, aki szerint a Dancing with the Starsra való felkészüléseik idején is bőven akadhattak volna parázs vitáik Mikessel, ám egyetlen hangos szó sem esett köztük.

Ami az előttük álló forgatást illeti, a séf azt is elárulta, mitől tart a műsorral kapcsolatban.

Ha valamit nem szeretek, az a kuncsorgás. Ezért az tényleg aggaszt, hogy kaját és szállást is kérnünk kell majd a helyiektől. Nagyon bízom benne, hogy az első napokban elkap majd minket a játék, és hamar belerázódunk a kellemetlenségekbe is.

Hozzátette: Mikes Annával nem mondtak rögtön igent a TV2 felkérésére. Ő főként a kislánya miatt hezitált, de végül a szülei és a barátai is megnyugtatták, hogy annyi élménnyel gazdagodva tér majd haza Ázsiából, hogy bőven lesz mit mesélnie Hannarózának, „aki tágra nyílt szemmel hallgatja majd apa képtelen kalandjait”.

Picit tartottam attól is, hogy túl sok bepillantást engedünk majd a magánéletünkbe, de ez sem lesz így, hiszen ami Ázsiában történik majd velünk, az olyan távol lesz a hétköznapjainktól, mint Budapest Manilától, hogy stílszerű legyek

– fogalmazott a séf, aki a Dancing with the Starshoz hasonlóan csak élvezni szeretné a versenyt Mikes Annával. Egyelőre konkrét céljaik sincsenek a műsorral, de elárulta, hogy első kiesők azért nem szeretnének lenni.

A műsorral kapcsolatban a portál a táncosnőt is felkereste, aki úgy nyilatkozott: a séffel fejest ugranak és alkalmazkodnak majd ahhoz, ami rájuk vár. Ő saját bevallása szerint a kígyókkal, a tériszonnyal és a klausztrofóbiával még hadilábon áll, de mint mondja, maximum legyőzi majd a félelmeit a forgatásokon.