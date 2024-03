A Házasság első látásra Enikője úgy véli, részben a szülői minta hiánya miatt akadtak eddig párkapcsolati nehézségei

Horváth Enikőt tavaly az RTL Házasodna a gazda című műsorában ismerhették meg a tévénézők, a héten pedig a TV2 párkereső realityjében, a Házasság első látásrában tűnt fel.

A műsor apropóján a Story készített interjút Horváth-tal, aki elmondta, úgy véli, részben a szülői minta hiánya miatt akadtak eddig párkapcsolati nehézségei.

Anyukám 21 éves volt, amikor szült engem, jóformán ő maga is gyerek volt még. Úgyhogy a nagyszüleim neveltek. Apukámmal sosem volt igazán jó a viszonyom. Pár éves voltam, amikor elváltak, azt követően pedig alig tartottuk a kapcsolatot. Nem igazán volt jó ember. Alvilági körökben mozgott, mindig is vonzotta a bajt. Az egyik hírhedt éjszakai figurának volt a személyi testőre, és mindenki ismerte. Úgy is mondhatnám, amint meghallották Horváth Sándor nevét, mindenki vigyázzba állt