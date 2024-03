Az aranyér és a távmunka kapcsolata

A Covid óta átalakult a munkavégzés. Sok cég döntött a hibrid munkalehetőség mellett, ami azt jelenti, hogy a személyes irodai munkát kombinálják a távoli (otthoni) munkavégzéssel. Egyéni megegyezés kérdése, hogy ki hány napot tölt home office-ban és mennyit az irodában. Ezzel a munkavállalók ugyan nagyobb rugalmasságot élveznek, ám mind a két helyszínen továbbra is órákat töltenek a monitor előtt ülve, ami nem nagy változás a korábbi állapothoz képest.

Kevesen tudják, de az aranyér sokszor összefügg azzal a mozgásszegény életmóddal, ami napjainkban a társadalom rákfenéje. Az aranyér tehát nemcsak az erőlködéstől jöhet ki, hanem attól is, ha egész nap ülő helyzetben vagyunk, keveset mozgunk.

Az aranyér jellemző tünetei:

élénkvörös színű vérzés székletürítés után

viszkető végbélnyílás

idegentest érzése a végbélben

fájdalmas székletürítés

csomók a végbélnyíláson belül vagy azon kívül

fájdalom a végbélnyílás körül

Ahhoz, hogy megelőzzük az aranyér kialakulását, fontos az életmódváltás. Sporttal, helyes táplálkozással, egy kis odafigyeléssel sokat tehetünk a betegség ellen. Összeszedtünk pár hasznos tanácsot a témával kapcsolatban.

Aranyér ülőpárna

A számítógép előtt vagy egy járműben ülve eltöltött hosszú órák megviselik az embert. Ha már kijött az aranyér, egy aranyérpárna segíthet enyhíteni a fájdalmat. Ha egy deréktámasszal is kombináljuk, elősegíti a medence és a gerinc helyes tartását. Használatukkal csökkenthető a gátra és a medencére nehezedő nyomás, így a fájdalom is enyhülhet. A párna kompakt és könnyű, így bármikor magunkkal vihetjük az autóba vagy az irodába is. Érdemes olyant beszerezni, amely puha, légáteresztő anyagból készült és csúszásmentes bevonattal van ellátva.

Sétáljunk!

Az alfelünket érő folyamatos nyomás egyrészt könnyedén aranyér kialakuláshoz vezethet, másrészt a végtagok vérkeringésének a zavarait is fokozhatja. Ha sokat ülünk, akkor legalább óránként, vagy akár annál is gyakrabban álljunk fel, menjünk egy kört, tornázzunk kicsit, hogy helyreállítsuk az alsó végtagok vérkeringését.

Bánjon kesztyűs kézzel az aranyérrel!

Puha papír, törlőkendő, óvatos mozdulatok és víz – néhány egyszerű lépéssel sokat tehetünk az aranyér ellen. A nedves törlőkendő használata nagyon kedvező az aranyeresek számára, ugyanis a száraz toalettpapír súlyosbíthat a problémán.

Fürdés és alsónemű

Fürdés után a területet finoman, kíméletesen, de tökéletesen meg kell szárítani. A nedves, meleg környezet kifejezetten kedvez a gombák megtelepedésének és szaporodásának. Ilyenkor javasolt az aranyér elleni kenőcsök és kúpok használata is.

Az alsóneműt illetően alapvető elvárás a tisztaság, ám arra is ügyelni kell, hogy jól szellőzzön, megfelelő legyen a nedvszívó képessége, és ne szorítson. Utóbbi a nadrágra és a harisnyára is igaz, mert ha nagyon feszes, gátolja a véráramlást.

Rostban gazdag táplálkozás

A székrekedés az aranyér előszobája. A szorulás kezelésében nagyon hasznos a rendszeres zöldség- és gyümölcsfogyasztás, és a napi 1,5-2 liter folyadékbevitel. A zöldségek, a gyümölcsök és a teljes kiőrlésű gabonák gyorsítják a bélműködést és lazítják a székletet, így az kisebb erőfeszítéssel üríthető. Az Amerikai Dietetikus Társaság szerint egy átlagember naponta 11 gramm rostot fogyaszt, miközben egy felnőtt számára az ajánlott napi bevitel nagyjából 30 gramm lenne.

Rostokban gazdag az őröletlen, puffasztott búza, a zabkorpa, az útifűmaghéj, a müzli. A lenmag is nagyon hasznos székrekedés ellen. Gazdag A-, B-, C-, D- és E-vitaminokban, béta karotinban, de ásványianyag-tartalma sem elhanyagolható.

A magas rosttartalmú gyümölcsök közé tartozik az áfonya, az ananász, a citrom, az eper, a grépfrút, a málna, a mandarin, a mangó, a papaya, a sárgadinnye, a barack, a szeder, a cseresznye, a szőlő, a kivi, a narancs. A szilva például jól ismert székrekedés elleni szer, aszalt vagy friss formában is jótékony hatása van a bélműködésre.

Amennyiben az aranyér súlyos tüneteit fedezzük fel magunkon, mint a vérzés, amely az alsóneműn is nyomot hagy, vagy a kizáródott, nem visszahelyezhető, kemény, gyulladt, nedvedző aranyeres csomók a végbélnyíláson kívül, kérjünk orvosi segítséget!

