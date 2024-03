Esemény utáni tablettát és óvszert osztogattak Olivia Rodrigo koncertjén

Olivia Rodrigo turnéjának a héten St. Louisban, Missouriban volt egy állomása, ahol a koncertlátogatók érkezéskor térítésmentesen magukhoz vehettek egy csomagot, amiben volt két doboz sürgősségi fogamzásgátló, más néven esemény utáni tabletta, ami a védekezés nélküli szexuális együttlét után 72 órán belül alkalmazva nyújt védelmet a nem kívánt terhességgel szemben. Ezen kívül a dobozban információkat találhattak arról, hogyan lehet hozzáférni abortuszhoz az államban, ahol egyébként illegális a terhességmegszakítás. A rajongók beszámolói szerint a koncerten ingyenes óvszereket is osztogattak, írja a Variety.

A 21 éves énekesnő a turnéja előtt létrehozott egy alapítványt, ami nőknek és lányoknak nyújt segítséget, hogy szabadon dönthessenek a reproduktív egészségügyi ellátásukat illetően. Rodrigo célja továbbá, hogy olyan nonprofit és civil szervezeteket támogasson, amik a lányok oktatásáért és reproduktív jogaiért, valamint a nemi alapú erőszak megelőzéséért küzdenek.

free planb at @oliviarodrigo in st. louis tonight 💓 thank you @MOAbortionFund ✨ pic.twitter.com/41sc65XxLx

— kin ⸆⸉ (@cowboylikekin) March 12, 2024