Stana Alexandra elmondta, milyen viszonyban vannak most az exférjével, Köcse Györggyel

Stana Alexandra a napokban a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében osztott meg egy felvételt, melyen a volt férjével, Köcse Györggyel táncoltak egy éttermi rendezvényen. A két profi táncos több mint egy évtizedig járt egymással, öt hónapig voltak házasok, 2021-ben viszont elváltak.

Arról, milyen viszonyban vannak most, Stana a Tények Plusz stábjának mesélt.

Nem teljesen újkeletű dolog az, hogy én a Gyurival együtt dolgoztam. Tavaly nyáron egy koncerten is táncoltunk együtt. Nyilván mindkettőnk számára nagyon fontos a tánc, és egyébként egymásnak is nagyon fontosak vagyunk. Nagyon hosszú múltunk van, mi mindig is szerettük egymást, ez nem titok

– magyarázta.

Nagyon boldog vagyok, hogy megmaradt köztünk ez a jó viszony, ami nevezhető barátságnak, munkakapcsolatnak, de abban biztos vagyok, hogy mindkettőnknek sokkal fontosabb az, hogy felnőttként, éretten tudjunk kezelni minden helyzetet, mint hogy a múltbeli sérelmeinket vagy konfliktusainkat tovább vigyük.

A téma kapcsán a táncosnő hozzátette: nagyon jól érzi magát, és úgy látja, igazán jó helyen van most az életében, magára és a céljaira koncentrál, azt mondja, semmit nem tud felhozni, amiben hiányt szenvedne. Amik pedig a múltban történtek vele, szerinte talán kellettek is ahhoz, hogy most boldog legyen és tudja, mire van szüksége.