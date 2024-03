Nagy Ervin a sztárboxos kiütéséről: Kokó azonnal elnézést kért tőlem az orbitális bírói hibáért

Nagy Ervin volt Gulyás Márton vendége a PartizánPop legutóbbi adásában, ahol a tavalyi Sztárbox évad is szóba került. A színész Árpa Attila ellenfele volt a ringben, összecsapásuk hamar kiütéses véget ért utóbbi javára.

A meccset nézve többekben felmerült, hogy a bírónak le kellett volna fújnia a találkozót, miután Nagy Ervin először megszédült egy ütéstől, nehogy eszméletét veszítse, és komoly sérülés érje. A témával kapcsolatban a színész most a következőket mondta:

Azonnal elnézést kért tőlem a Kokó (Kovács Kokó István, a műsor szakmai supervisora – a szerk.) az orbitális bírói hibáért. Azzal kezdte, ahogy bejött hozzám az öltözőbe. Ott egy hiba történt. Hibák vannak, mert a bíró is ember. Benézte ezt. Jó, hogy nem történt belőle akkora baj

– mondta a Kincsem sztárja, akinek a műsor producere másnapra intézett egy orvosi időpontot, ahol egy neurológus lelkiismeretesen megvizsgálta, és kiderült, hogy nincs baja.

De ott kiesett az a pillanat. Azt az öt másodpercet törölte az agyam. Nem fájt, ez volt a nagyon érdekes. Nagyobb volt inkább a mérgem, a dühöm azért, hogy miért nem azt csináltam, amit megbeszéltünk. Miért esett le a cukrom, és miért kezdtem el olyan dolgokat csinálni, amit megbeszéltünk, hogy nem csinálunk. (…) Amatőr voltam, ennyi. És kiütöttek.

Hangsúlyozta, hogy nem hajszolták bele a versenybe, ő akart részt venni a műsorban, mert mindig is szerette a bokszot, így már azelőtt örömmel igent mondott a felkérésre, hogy pénzről kezdett volna vele tárgyalni a csatorna.

Színész azt is elmondta, hogy a műsor férfi versenyzői azért nem használtak fejvédőt, mert nem akartak, ám úgy véli, a tavalyi történtek után ez változhat a következő évadban.

Jobb azt látni. Nem két fejvédőt nézel, ahogy ütik egymást. Részünkről ez ilyen emberkedés volt, hogy mint a profik, ahogy szokták, úgy állunk oda és nem félünk ettől.

Nagy Ervin a beszélgetés során kijelentette, vállalta mindazt, ami a bokszversennyel jár, és ezzel utólag sincs problémája, de megérti azt, ha valakinek van. Hozzátette, szerinte egy ilyen műsornál benne van a pakliban, hogy sárba tiporják egy-egy versenyző férfi renoméját, ami vele meg is történt azzal, hogy veszített. Mint mondta, úgy véli, nagyobb arcvesztéssel is járhat a dolog, mint nyereséggel, de a történtekből megtanulta, hogy ahogyan ő kezeli a saját problémáját, úgy számol majd be arról a sajtó is.

Ami pedig a ringbeli ellenfelét, Árpa Attilát illeti, Nagy Ervin a meccs után kellemesen csalódott színésztársában.

Bírtam az Árpa Attilában, hogy nem egy ilyen beképzelt fasz, aki utána ezen csámcsog egész nap, hanem inkább azt mondta, hogy fú, azt már nem is akartam. Még írt is rám egy SMS-t. Mondom, ne sajnáld. Utána SMS-eztünk egymással két napig. Tehát inkább volt ennek valami férfiszövetsége, hogy mi mertük vállalni, hogy oda belépünk és megküzdünk egymással. Ennek van egy nemessége. Az, hogy ez meg így történik, abból tanulsz magadról. Hogy kezeled, hogy tudsz ebből felállni, hogy tudod rebootolni a rendszert, milyen viszonyban maradsz azzal, aki legyőzött. Hogy folytatod tovább, és hogy mész-e edzésre megint

– magyarázta.

