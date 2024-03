„Hajnalban ébredtem fel, a postásnak kellett kiengednie a színházból” – Mikó István egyszer elaludt az előadása közben

Mikó István nemrég a Blikknek adott interjút, melyben elárulta, hogy igen jó alvókája van. Mint mondja, egész életében igaz volt rá, hogy bárhol el tudott aludni, ami egyrészt a fáradtságnak köszönhető, hiszen amikor olyan időszaka van, hogy épp nagyon sokat dolgozik, akkor ott alszik, ahol csak tud. Állítása szerint volt rá példa, hogy a színházban szenderedett el, egy olyan darab közben, amiben ő is szerepelt.

Még a főiskolás éveim alatt történt, amikor már a Thália színházban játszottam, hogy az előadás közben aludtam el. Ez úgy fordulhatott elő, hogy a darab egy bizonyos pontján meghalt a karakterem, ezért el kellett hagynom a színpadot

– magyarázta a színész, aki valamit eltévesztett, mert nem a kijárat felé vette az irányt, hanem belépett egy díszletelembe.

Takarásban voltam, ám az előadás végéig nem volt lehetőségem kijönni onnan. Egy darabig várakoztam, majd annak rendje és módja szerint elaludtam. Ez senkinek nem tűnt fel, ugyanis a karakterem már halott volt, én pedig nem szerepeltem a tapsrendben. Az előadás végén szépen mindenki hazament, én pedig tovább aludtam a díszletben. Végül hajnali négy-öt körül ébredtem fel, és a postásnak kellett kiengednie a színházból.

A téma kapcsán Mikó azt is megosztotta a lappal, hogy egyszer egy rádiófelvételen is sikerült elaludnia. Amikor letudta a munka rá eső részét, a zongora alá kucorodott be a hűvösbe, ám a szuszogásával végül tönkre tette a felvételt.

Közben meg folytatódott tovább a munka, és a kollégák valami különös hangra lettek figyelmesek. Kiderült, hogy a szuszogásomtól berezonált a zongora és ez belehallatszott a felvételbe, ami ennek köszönhetően használhatatlanná vált

– tette hozzá a színész, aki állítása szerint a katonaságnál töltött ideje alatt a nyitott szemmel alvás technikáját is tökélyre fejlesztette.