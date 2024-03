Elaludt mindkét pilóta, fél órán át repült felügyelet nélkül az utasszállító

Huszonnyolc percen át aludt a pilóta és a másodpilóta is egy utasszállító repülőgépen, a felriadó kapitánynak végül sikerült korrigálnia anélkül, hogy baj történt volna, ennek ellenére vizsgálat indult az ügyben – írja a Daily Mail.

A most nyilvánosságra kerülő eset idén januárban történt, a Batik Air gépe Délkelet-Celebeszből tartott Jakartába 153 utassal a fedélzetén. A repülő fél órája volt a levegőben, amikor a gép kapitánya engedélyt kért a másodpilótától arra, hogy pihenhessen. Ezt meg is kapta, értelemszerűen ilyenkor a másodpilóta veszi át a gép irányítását. Nem sokkal később azonban ő is elaludt.

A mulasztás akkor vált nyilvánvalóvá a jakartai légiforgalmi irányítás számára, amikor nem kaptak választ a géptől. A sorozatos hívások nem jártak sikerrel, a gép néma maradt. Végül a kapitány volt az, aki felriadt, ekkor vette észre, hogy a gép letért a tervezett útvonalról. Felkeltette társát, visszajelzett az irányításnak, és korrigálta a repülési irányt. Huszonnyolc perc telt el a két bejelentkezés között, ennyi ideig repült felügyelet nélkül az Airbus A320 típusú repülőgép.

Az incidens nem okozott komolyabb fennakadást, az utasok épségben szálltak le az indonéz fővárosban, a közlekedési minisztérium azonban vizsgálatot indított az ügyben. A 28 és a 32 éves pilótát ideiglenesen felfüggesztették, a vizsgálatokból az derült ki, hogy egyikük nem pihente ki magát megfelelően a gép indulását megelőző éjszakán, emiatt volt kimerült. A légitársaság közleményében azt írta, a szabályzatuknak fontos részét képezik a pihenésre vonatkozó szigorú előírások, és elkötelezettek, hogy a minisztérium ajánlásait beépítsék a biztonsági előírásaik közé.