Hatalmas villám csapott az Air Canada londoni járatába – videó

A repülésrajongó tanulópilóta Ethan West március 3-án, vasárnap a Vancouveri Nemzetközi Repülőtéren volt és a felszálló gépeket figyelte. Az Air Canada Londonba tartó járata éppen csak felszállt, amikor villámcsapás érte. West videóra vette a félelmetes jelenetet – írja a Mirror című brit bulvárlap.

West azt mondja, a felvételen látható Boeing 777 a kedvenc géptípusa, melynek a hangját akarta rögzíteni, amikor a villám belecsapott a gépbe. Hozzátette: kicsit megijedt, hogy a gép megsérülhetett az incidensben, ám a repülő zavartalanul folytatta útját.

Rare catch ! Aircraft struck by lightning during thunderstorm at Vancouver International Airport (YVR).

🎥alianii.l#aircraft #aviation pic.twitter.com/aF0oDM802s

— FL360aero (@fl360aero) March 5, 2024