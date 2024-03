Ilyen tapasztalatokat szerzett a 23 éves nő, mikor egy 80 éves férfivel randizott

Tévés celebként kezdte, de igazán azzal keltett nagy feltűnést Stephanie Matto, hogy befőttes üvegbe zárt szellentését árulta, darabját mintegy 300 ezer forintnak megfelelő ausztrál dollárért cserébe. Egyszer azt érezte, agyvérzést kapott, pedig csak túlerőltette magát, túl jól mehetett az üzlet.

Most talán, ha nem is sokkal, egy kevésbé megosztó kijelentéssel jelentkezett: arról értekezett a TikTokján, hogy milyen volt, mikor 23 évesen egy 80 éves nyugdíjas férfivel randevúzott. Volt ideje átgondolni a tapasztalatait, ma már 32 éves, összességében azt mondja, hiányzik neki a férfi, aki azóta el is hunyt, de azért jó pár dolog volt, ami nélkül boldogabb.

Nem hiányzik a rossz szájszag, nem hiányzik a műfogsor, nem hiányzik, hogy milyen nyűgös volt reggelenként. Tudom, azt mondják, elhunytról csak jót vagy semmit, de mégiscsak az exem volt.

Először azért döntött úgy, elmegy a férfivel találkozni, mert rossz tapasztalatai voltak a fiatalabbakkal, akiknek „csak a testem, a pénzem kellett”.

Azt gondolta, ha egy idősebb férfira vált, aki lenyugodott már, azt jelenti majd, hogy okos döntést hozott, és „képes a változásra”. De rá kellett jönnie, „teljesen más módon voltam ostoba”.

Azért, mert az idősebb férfiak is eltévelyedhetnek.

Azt hiszed, mivel alacsonyabb a libidójuk, nem fognak megcsalni. De létezik érzelmi megcsalás is, tudjátok mennyi exe volt annak a csávónak? Tudjátok mennyi lánnyal volt a nyugdíjas társaságban?

Azon kapta magát, hogy egy idősebb férfi attól, hogy idős, még nem érettebb. Rájött, ha egy férfi egy jóval fiatalabb nőnek csapja a szelet, az „red flag”, figyelmezető jelzésnek kell venni.

A videó végén megkérdezi, egyetértenek-e vele a kommentelők. Nem mindenki. Van, aki arról számolt be a hozzászólások között, hogy a férje 82, ő 52 éves, és nem is lehetnének boldogabbak.