Jobb, ha nem fájdalomcsillapító tablettákon élsz: más segítség is van a prosztatagyulladásra (x)

Az egész egy évvel ezelőtt kezdődött – meséli a 42 éves férfi. – Először csak gyakrabban kellett WC-re járnom, és néha annyira sürgető volt az inger, hogy még a következő benzinkútig sem értem el, ha éppen autóban ültem. Ilyenkor volt, hogy csak egy kevés vizelet ürült, és kicsit kellemetlen, égő érzés követte. Aztán jött az a fura, tompa fájdalom. Nagyjából az alhasamban éreztem, hol erősödött, máskor enyhült, teljesen kiszámíthatatlanul, és azért ez egyre jobban zavart.

„Nincs időm orvoshoz menni, inkább bekapok pár szem gyógyszert”

Megemlítettem ezt a problémámat a feleségemnek, aki persze azonnal el akart küldeni orvoshoz. Meg is ígértem, hogy elmegyek, de valahogy nem jött össze. Hol ez jött közbe, hol az, és mivel időről időre csillapodtak a tünetek, nem is erőltettem túlzottan a dolgot. Ha rossz volt, bekaptam egy fájdalomcsillapítót, az hatott is annyira, hogy ne érezzem a fájdalmat és tudjam végezni a munkámat. Egy idő után már el sem indultam anélkül otthonról, mindig volt a táskámban és az autóban pár szem szükség esetére.

A diagnózis: gyomorfekély és prosztatagyulladás

Utólag persze könnyű okosnak lenni: tudhattam volna, hogy ennek nem lesz jó vége, hiszen a betegtájékoztatóban is az áll, hogy ezeket a nem szteroid fájdalomcsillapító tablettákat csak rövid ideig és meghatározott dózisban szabad alkalmazni. Csak akkor kaptam észbe, amikor már minden étkezés előtt szúrt és égett a gyomrom, ráadásul refluxos is lettem. Ezzel a panasszal fordultam végül a háziorvoshoz. Amikor megtudta, hogy miért és mennyi ideje csipegetem a fájdalomcsillapítókat, gasztroenterológushoz és urológushoz utalt. Meg sem lepődött a vizsgálatok eredményén: kezdődő gyomorfekély és krónikus prosztatagyulladás.

Nincs több fájdalomcsillapító!

Az volt a szerencsém, hogy még kimutatható volt a kórokozó baktérium a prosztatámban, a fekély pedig nem volt túl nagy. A teljes gyógyuláshoz azonban legalább 12 hetes antibiotikumkezelésre volt szükségem. Az orvos azt javasolta, hogy a gyógyulás érdekében csökkentsem a stresszt, és figyeljek oda az egészséges életmódra: azaz mozogjak, ne dohányozzak, és étkezzek egészségesen – a speciális diéta már csak a gyomrom miatt is elengedhetetlen. A fájdalomra azonban a kialakult fekélyem miatt többé szóba sem jöhettek a fájdalomcsillapító tabletták – azokból én több évre valót beszedtem előre. A fájdalom persze nem múlt el azonnal, ezért kellett keresnem valami alternatív megoldást.

Proxelan: hosszú távon alkalmazható a fájdalom és a vizelési zavarok enyhítésére

Utánaolvastam a neten egy kicsit, így találtam rá a Proxelan végbélkúpra, amely tartósan használható a prosztatagyulladás okozta tünetek enyhítésére, és mivel helyileg alkalmazandó, ezért a gyomromat sem bántja. A Proxelan klinikailag igazolt hatású készítmény a krónikus prosztatagyulladás tüneteire. Gyógynövényi kivonatokat és hialuronsavat tartalmaz, amelyek nyugtatják és ápolják a környező szöveteket. A kúp értékes összetevői az emésztőrendszert kikerülve célzottan a probléma forrásánál szabadulnak fel, így segítenek a feszülő, pangásos állapot okozta fájdalom és a vizelési zavar enyhítésében. Akármennyire is berzenkedtem ellene, a feleségem javaslatára a gátizomtornát is elsajátítottam, hogy azzal is segíthessem a kismedencém vérkeringését. Azt pedig egy életre megtanultam, hogy nem jó halogatni az orvosi viziteket.

Patikában kapható gyógyászati segédeszköz / Fotó: Phytotec Hungária Bt.