Jákob Zoltán: Már nem egy életre keresek párt, annál sokkal reálisabban látom az életet

Azt mondja, nem igazán hisz az örökkön örökkében.

Jákob Zoltánnal nemrég a Story magazin őszi különszámában volt olvasható egy interjú. A beszélgetés során a milliárdos elárulta, megesik, hogy a gyerekei mellett a volt felesége, illetve a nő új párja is velük tart a családi nyaralásaikra. De mint mondta, gyakorta utazik egyedül is, ilyenkor pedig – bár luxushotelekben száll meg – mindig ellátogat az adott ország szegénynegyedébe is.

Egyszerűen azt érzem, látnom kell a kontrasztot. Régebben azért, hogy visszarángassam magam a földre. Mostanában, amióta erre nincs szükségem, azért fontos, mert jó látni, hogy mennyire vidámak ezek az emberek. Mi, a hozzájuk képest jómódú európaiak búskomorak vagyunk. Rengeteg gazdag ember boldogtalan. Harácsol, gyűjtöget, és nem tudja értékelni az igazán jó dolgokat, amik pénzzel nem megvehetők

– fogalmazott.

Jákob hozzátette, az ő életében is eljött az a pont, amikor ráébredt, hogy hiába vásárol magának drága holmikat, a tárgyak már nem jelentenek neki semmit. Egy évre azt is kipróbálta, milyen az, ha nem dolgozik, emlékei szerint viszont „borzalmas”.

Azonnal jobban lettem, miután visszaálltam a munkába és alkothattam. Aztán elindultam az önismeret útján, és újra felépítettem magam. Leszámoltam a félelmeimmel, és azt hiszem, mondhatom, hogy pár éve újra olyan szabad és boldog vagyok, mint gyerekkoromban

– magyarázta.

A Nagy Ő jelenleg futó évadának főszereplője arról is beszélt az interjúban, hogy az eddigi kapcsolatai alatt sok csalódás érte, megcsalt fél is volt. Előfordult, hogy az jelentette a problémát, hogy a párja szeme előtt csak a pénze lebegett motivációként, de ma már nem zavarja, ha egy nő az anyagi háttere miatt is vonzónak találja.

Pontosan tudom, hogy mennyire fontos az anyagi biztonság, és esetemben a pénzt nem is lehet kizárni. Olyan, mint egy csomag, ami hozzám tartozik, és nem lehet rólam leválasztani.

Bár hisz benne, hogy jöhet valaki, akivel évekig élvezhetik majd együtt az életet, saját bevallása szerint az örökkön örökkében nem igazán hisz.

Én már nem egy életre keresek párt, annál már sokkal reálisabban látom az életet, és hogy az ember miként lett megalkotva, mik a határai. Ugyanakkor egy ideje épül a rózsadombi házam, ahová azért nem akarok még menni, mert úgy érzem, az egy végleges otthon lesz, és oda már nem egyedül, hanem a párommal együtt szeretnék beköltözni

– mondta a lapnak.

Az üzletember egyébként nemrég a 24.hu-nak is nagyinterjút adott, ezt alább lehet elolvasni.