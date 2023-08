Ireland Baldwin büszke, hogy „tejeskannáival” tudja táplálni kislányát

Ireland Baldwin, Kim Basinger és Alec Baldwin 27 éves modell lánya kicsit több, mint két hónapja adott életet első gyerekének, akit szintén egy ország után, Hollandnek neveztek el párjával, RAC-vel. Az édesanya a szoptatás világnapjának alkalmából osztotta meg saját tapasztalatait Instagram-oldalán. Posztjában azt írja, függetlenül attól, ki hogy táplálja a gyerekét, a legfontosabb a baba boldogsága és jóllakottsága.

Hogy teljesen őszinte legyek, én nem akartam szoptatni. Megvoltak a saját személyes okaim, amiért így döntöttem. De kiderült, hogy én és a kisasszony elég jók vagyunk benne! Csak beletelt egy kis időbe, mire eljutottunk idáig. Kiegészítésként kapott tápszert is, és még mindig a tápszer/anyatej kombót kapja. Büszke vagyok arra, hogy ezekkel a tejeskannákkal tudom etetni, de azt is szeretem, hogy jól visel más lehetőségeket is! Függetlenül attól, hogy mit csinálsz, tudnod kell, hogy jó munkát végzel – ha valaki nem mondta volna mostanában