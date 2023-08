A Szikla házat vett egy afrikai, poklok poklát megjárt ketrecharcosnak, aki a konditerem kanapéján aludt hónapokig

Egészen hihetetlen történet Themba Gorimbóé, aki legnagyobb ketrecharcos szervezet, a UFC sportolója. Az afrikai Zimbabwéből származik:

Erről szerzett tudomást Dwayne Johnson, a Szikla, akinek felkeltette figyelmét, hogy a sportoló kvázi tengődik, miközben szépen építi küzdősport-karrierjét. Egy Twitter-üzenetben korábban meg is ígérte, hogy segíteni fog Gorimbónak. Ez az idő most jött el, erről videót is megosztott a pankrátorból lett színész.

Meglátogatta a sportolót egy konditeremben, ami eleve óriási meglepetést jelentett a ketrecharcosnak. Johnson kitalálta, autózzanak el egy barátjához, akit bemutatna neki. Egy házhoz érkeztek, ami mint később kiderült, a Szikla ajándéka volt a harcosnak.

Welcome home @TheAnswerMMA

You and your family enjoy your new house brother.

Lights are on.

Bills are paid.

Keep your “My Reason” list close, keep taking care of your people and I’m honored to play a very, very small role in your $7 bucks journey.

$7 bucks.

I’ve been there… pic.twitter.com/rSyC7EiD5I

— Dwayne Johnson (@TheRock) August 3, 2023