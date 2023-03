Arcélek az Újlipótvárosból – portrémustrát tartottunk a Visegrádi utca üzleteiben

Budapest egyik központi részén, a 13. kerületi Visegrádi utcában rengetegféle üzlet található, mindegyik mögött izgalmas történetek húzódnak meg. Viszonylag új lakosaként végigjártam az utca Szent István és Róbert Károly körút közötti szakaszát, amit az itt élők közül sokan csak faluként emlegetnek. „Mindenki ismer mindenkit” – hangzik sokak szájából, de pontosan kik mondják ezt? Kik állnak a pult mögött, mi a történetük? Portréimmal megpróbálok leszállni az újlipótvárosi betondzsungelbe, és megérteni: mi tartja össze ezeket az embereket, mi kovácsolja őket közösséggé?

Angel Sex Shop – Visegrádi utca 1.

Orgován Péter 2009 óta működteti üzletét feleségével közösen, bérleményben. Kis családi vállalkozás, ez az egy üzletük van. A kíváncsiság hozta úgy, hogy Péter szexshopot üzemeltet. „1989-ben, amikor az első ilyen üzlet megnyílt Magyarországon, óriási dolognak számított. Természetesen én is kíváncsi voltam, vakartam a fejem, milyen indokkal menjek be, mikor felfigyeltem arra, hogy állást hirdetnek. Ez tökéletes ürügy volt, aztán a véletlen úgy hozta, hogy rengeteg jelentkezőből engem vettek fel. Ott aztán megismerkedtem a szakmában mindenkivel, és a mai napig ezt csinálom. Ez is ugyanolyan dolog, mintha az ember a közértben dolgozna, csak valaki nem zsömlét kér vagy tejet, hanem mondjuk egy fütyülőt.”

Petkovics György órás- és ötvösmester – Visegrádi utca 8.

Petkovics György órás- és ötvösmester üzlete 2009 óta működik az utcában. Aranyművesként vizsgázott 1993-ban, majd tíz évvel később az órásvizsgát is letette. Ha a műhely bal oldalán ül, akkor ékszeren, ha a jobb oldalon akkor órán dolgozik éppen. A két ág jól kiegészíti egymást, jelenleg 70–30 százalék az arány az órák javára, ezeken György jobban is szeret dolgozni.

Minden óra más, a világ végéig lehet tanulni, így lehetetlen beleszürkülni

– mondja. Megél az üzletből, de a gyerekeit már nem biztos, hogy ezzel a szakmával kecsegtetné. „Húsz-harminc éve a húsvét, a karácsony vagy a ballagás nagyon megdobta az ékszer részét, ma már szó sincs róla, leváltották a technikai eszközök” – teszi hozzá.

Csipkeszalon – Visegrádi utca 9.

Keresztesi Gabriella 25 éve foglalkozik méteráruval és csipkével, az utóbbi nyolc évben már a Visegrádi utcában. Régen esküvői meghívókkal foglalkozott, de aztán átálltak a méterárura. Többségében már meglévő ügyfeleik vannak, az utcáról ritkán tér be valaki, hiszen készruhával nem foglalkoznak. A helyiség kiválasztásakor üzleti okokat vettek figyelembe, fontos volt a jó megközelíthetőség, így például a belváros és a Nyugati pályaudvar, illetve a metró közelsége.

Répa, Retek, Mogyoró – Visegrádi utca 13.

Horváth Zoltánné 28 éve, a nyitás óta dolgozik az üzletében. A szülei is a kereskedelemben dolgoztak, így elmondása szerint nekik köszönheti az ehhez való érzékét. Bár jelentősen megváltoztak a vásárlási szokások az elmúlt közel 30 évben, a kisboltoknak még mindig van létjogosultsága, hiszen:

akik a minőséget és a személyes kontaktot szeretik, azok járnak hozzánk. Próbálok mindig úgy kiszolgálni, hogy az adott vevő igényeit kielégítsem. Sok embernek mondania sem kell, hogy mit szeretne, valahogy megérzem. Egyszer jött egy vásárló, életében először járt itt, és kérdeztem tőle, mennyi banánt kér? Ő meg kikerekedett szemmel kérdezte, mégis honnan tudom, hogy azt akart kérni? Valahogy ez már egyfajta rutin. Ezért szeretnek minket, mert mindig tudom, hogy mit szeretne a vevő.

Fabrik Specialty Coffee, Design, Workshop – Visegrádi utca 14.

Rabatin-Buru Éva 2018 decemberében nyitotta meg kávézóját mindenféle előzetes tapasztalat nélkül. Nagyvállalati magas pozícióban dolgozott és kiégett, úgy érezte, váltania kell. Egy kávézó gondolata már gyerekkora óta foglalkoztatta – „majd ha sok pénze lesz.” Véletlenül került az utcába, először a Keletinél gondolkozott nyitáson, de egy ismerősének pont volt ez az üzlethelyisége, ami akkor még kisállat-kereskedésként funkcionált. Éva számára kiemelten fontos volt, hogy ne csak egy kis helyiség legyen kávéval, hanem egy közösségi hellyé váljon, ahol workshopokat lehet rendezni, dolgozni, eseményeket szervezni.

Nem is ért volna semmit a vendéglátós tapasztalat, amilyen éveken vagyunk túl. Covid-hullámok, a munkaerőpiac kiszámíthatatlansága, majd állvány került a házra, így a kávézó elé is. Amikor végetért volna az építkezés, beköltöztek a fecskék, amik védett állatok, így nem tehettünk semmit, várni kellett. Ezután következett az infláció és az energiaárak növekedése.

Sok állandó törzsvendégük van, és a kiégést elkerülendő a leghosszabb műszak a Fabrik alkalmazottai számára: 6 óra.

Gombbehúzás – Visegrádi utca 16.

Kádár Ferenc és felesége, Kádárné Bajor Eleonóra üzlete 1991 óta működik. Főleg cégeket, divattervezőket szolgálnak ki gomb- és csatbehúzással, ringlizéssel, patentozással, de cipzárjavítással is foglalkoznak. Nóra általában elöl van, és fogadja a vendégeket, míg Ferenc hátul dolgozik. Ilyen üzlet elmondásuk szerint már nem nagyon van Pesten, ezért a kellékbeszerzés elég nehézkes.

Régen sokkal egyszerűbb volt az árubeszerzés, elég volt egy helyről mindent megrendelnem. Ma öt helyről kell, van köztük egy német cég is. Guberálnom kell állandóan, ha valaki meghal, vagy felszámolják a vállalkozását, általában felhívnak, és jó esetben megveszem tőle, amije maradt. Elég körülményes, de van itt bőven, betankoltunk. Annyi kellék van itt, hogy túlél bennünket

– fogalmaz a férfi.

Török Kebab Ház – Visegrádi utca 17.

Ashraf Abdel Hakim négy éve nyitotta meg az éttermét, 2019 óta működik az utcában. Az egyiptomi férfi eredetileg HR-szakterületen dolgozott a hazájában, de amikor az algíri származású felesége a doktori képzése miatt a Budapesti Műszaki Egyetemre jött, követte őt Magyarországra. Végül eldöntötte, hogy nálunk marad, és mivel nem talált a végzettségének megfelelő munkát, megnyitotta a kebabozóját.

Nap gyógyszertár – Visegrádi utca 19.

Éva 2007-ben nyitotta a gyógyszertárt két társával együtt, tavaly december óta azonban ő az egyedüli tulajdonos. Elmondása szerint nagyon nehéz munkaerőt találni, hiszen végzettséghez kötött, és a fiatalok nem nagyon szeretnének patikában dolgozni, pedig nagy szükség lenne a munkaerőre. A felhős receptírás szerinte nagyon rossz a betegek szempontjából, mert sok orvos nem hajlandó fogadni a betegeket, aztán vagy felírják a receptet, vagy nem, és ez itt a patikában derül ki. Gyakran előfordul, hogy a csalódott betegek vele veszekednek, és az is előfordul, hogy az orvosi diagnózis hiányában ő hallgatja meg a panaszokat, és próbál ajánlani rájuk valamilyen készítményt.

Fincsi kínai ízek konyhája – Visegrádi utca 22.

Zhou kínai étterme 2008 óta működik. A családjával 2006-ban jöttek Magyarországra a kínai Csöcsiangból (Zhejiang), ahol a férfi szakácsként dolgozott. Az üzletben dolgozik felesége is, aki rendszerint elöl szolgálja ki a vevőket, míg Zhou a konyhában készíti az ételeket.

Dorottya kutyakozmetikája – Visegrádi utca 28.

Kollár Dorottya (középen) 2005-ben nyitotta meg a kutyakozmetikáját az utcában, de 1991 óta ezzel foglalkozik. Kutyakozmetikus mester (körülbelül 30 van az országban), ezen kívül kutyakozmetikus képzést, valamint szemináriumokat is tart a szakma iránt érdeklődőknek. Itthon kikerülhetetlen a szakmájában, egyrészt mert övé a legnagyobb tematikus Facebook-csoport 3000-nél is több kutyakozmetikussal, másrészt mert sok versenysikere volt, Thaiföldön, Oroszországban járt szakmai továbbképzésekre, előadásokra megy, versenyeket szervez, pár éve a kerület legjobb kisiparosa díjat is elnyerte. Utcáról saját magához nem tud már új embereket fogadni, pár szabad dátuma maradt erre az évre is, jellemzően gyengébb időszakokra. Miskolcról, Szegedről, Békéscsabáról, de Szlovákiából is jönnek vendégei 5–6 hetente, hogy megnyírja a kedvencüket. Sokan mondják, hogy legyen franchise az üzletéből, de ő úgy látja, „egy üzlet akkor megy jól, ha ott van a gazda.” Egész életét a környéken töltötte, ezért nyitotta itt az üzletét, errefelé szinte mindenkit ismer. „Olyan mintha falun laknék” – fogalmaz.

Reggel 230 métert nem tudok úgy az üzletig elsétálni, hogy minimum öt emberrel ne beszélgessek. A boltos kiszól, hogy van friss narancslé, kérsz? Átvesszük egymásnak a rendeléseket, összetartunk, akik ismerjük egymást, ez egy jó közösség.

Metaxa Mini Market, Gróf Gábor élelmiszerboltja – Visegrádi utca 34.

Gróf Gábor 28 éve, 1995 óta működteti a kisboltját. A csúcson, a 90-es évek derekán 3 üzlete volt, mára azonban a multik térhódítása miatt csak az első üzletét üzemelteti tovább. Megéri még mindig csinálni, hiszen, mint mondja, máshol sokkal jobban meghajtanák ezért a pénzért, és itt csak saját magához és a vevőkhöz kell alkalmazkodnia, akiket néha meg kell „rendszabályozni, mert túlságosan otthon érzik magukat.” A boltjában két típusú vásárló a meghatározó, az egyik, aki nagyon gyorsan akar végezni, egy-két dologra van szüksége, és nem akar sorban állni egy nagyobb üzletben. A másik típus főleg egyedülálló, idősebb férfiakból áll, akik nem szeretnek bevásárló kocsit tologatni, hanem célirányosan megveszik, amit akarnak, és közben tudnak egy kávét vagy italt inni, kinek mi a preferenciája.

Itt máshogy vásárolsz, mint egy nagy üzletben, ez egy ismerkedési terület. Sokan itt ismerték meg egymást, kapcsolatok alakulnak ki az emberek között. Főleg az idősebbek azért jönnek, mert magányosak, és jólesik nekik beszélgetni valakivel. Aki ide betér, annak tudok tanácsot adni, de sokan jönnek lelket ápoltatni is, amit nem annyira szeretek.

Két Korsó – Visegrádi utca 45.

Tolnai Henrik 30 éve vezeti a Két Korsó nevű helyet, amit még a szülei nyitottak 1984-ben. Itt forgatták a Viszkis című film kocsmajeleneteit, többször voltak kisebb-nagyobb forgatások, és híres írók, költők járnak be ide. Főleg törzsvendégek alkotják a vevőkört, jellemzők a generációs hullámok: az apák után fiaik, sőt, már az unokáik is ide járnak. Henriknek az elmúlt három évtizedben meghatározta a mindennapjait a hely. Olyan nem fordul elő, hogy nem szeret bejönni, de van, amikor egy kicsit soknak érzi.

Van egy-két törzsvendég, aki elkezd inni 11 órakor, és jön a holtidő, nem tud mással beszélgetni – én pedig nem tudom kivédeni –, és olyankor mintha az idegeidet húznák, amikor reggeltől hallgatod 25 éve ugyanazt a sztorit.

Péntekenként van karaoke, bár az attól is függ, hogy Henrik milyen kedvében van. „Persze, ha a vendégek kérik, lehozom, de függ tőlem, hogy beindítom-e a hangulatot” – fogalmaz. A munka nagy előnyeként említi: „Tudom, hogy nem vagyok egy Marlon Brando, de a 30 év alatt, amikor egyedülálló voltam, sosem kellett a Tinderen ismerkednem, és szerencsére közel is lakom.”

Visegrád Utcai Fodrász és Kozmetikus szövetkezet – Visegrádi utca 50.

Az utca talán legrégebben működő üzlete az 1967-ben nyitott fodrászat és szépségszalon, amit Bohnert Katalin szövetkezeti vezető (a képen középen) 1973 óta vezet. A forgalom főleg törzsvendégekből áll, újak nem nagyon térnek be az utcáról, a meglévő emberek leszármazottaival, „generációváltással” bővül az üzlet vendégköre. „Jön az apuka, majd elhozza a kisfiát, aki utána szintén hozza a fiát, és a nőknél is ugyanez a helyzet” – mondja Katalin. Van, aki 50 éve idejár, jó pár, 90 év feletti ember is megfordul náluk. Az alkalmazottak közül szinte mindenki nyugdíjas – egy-két kivétellel. Katalin bánatára jócskán megváltozott a beszélgetések tartalma az évek során.

Régen családról, főzésről és divatról volt szó, manapság pedig nagyon sokszor a politika a téma, ami szerintem nem ilyen üzletbe való. Van, akinek tudjuk jelezni, hogy másról beszéljünk, de valakinél ez nem működik. A vendég nem az én véleményemre kíváncsi, hanem szeretné elmondani a saját gondolatait.

A képen balról haladva: Lajos, a „műszaki ember”, Marika, a férfifodrász, Katalin, a szövetkezet vezetője, Margit, a kozmetikus és Ibolya, a fodrász.

Kedvenc Virágboltom – Visegrádi utca 92.

Spóring Andrea virágboltja két és fél éve működik az utcában. Korábban számítástechnikával foglalkozott, amit nagyon szeretett ugyan, de úgy érezte, hogy nőiesebb szakmát szeretne csinálni, így elvégzett egy virágkötő tanfolyamot, majd váltott. A 13. kerületben nőtt fel, kedves emlékek fűzik ide, így a vállalkozásának is itt keresett üzlethelyiséget.