Dér Heni: Azt éreztük, hogy genetikailag nekünk nem adódhat az, hogy kislányunk szülessen

Férjével mindig egy kisfiúra és egy kislányra vágytak.

Dér Heni december végén jelentette be, hogy újra babát vár, azóta pedig már az is kiderült, hogy kisfiuk után kislánnyal bővül a családjuk. Az énekesnő a Fókusznak elmondta, mindig is egy kisfiút és egy kislányt akartak férjével, Bakos Gergővel.

Valahogy azt éreztük, hogy genetikailag nekünk nem adódhat az, hogy kislányunk szülessen. Ne kérdezd, hogy miért! Valamiért ezt éreztük. Amikor kipukkadt a lufi, és láttuk a rózsaszín szirmokat, én azt hittem, hogy rosszul csináltam valamit

– fogalmazott Dér Heni a nembejelentő bulijukra utalva.

A riportban arról is szó esett, hogy az énekesnő és férje arra nevelik kisfiukat, hogy becsülje és tisztelje a nőket. Dér Heni azt mondta, ő sokáig küzdött azért, hogy bebizonyítsa, ugyanannyit ér, mint egy férfi.