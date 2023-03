Férgeket evett és saját vizeletét itta a férfi, aki egy hónap után került elő élve Amazónia esőerdejéből

A bolíviai férfi még januárban ment vadászni a barátaival, de egy ponton elhagyta a csoportot.

Rovarokat és férgeket kellett ennie a túlélésért annak a bolíviai férfinek, aki a feltételezések szerint egy hónapon át Amazónia esőerdejében bolyongott, miután egy január végén vadászni ment a barátaival, de eltűnt csoport mellől.

Ha megerősítést nyernek a 30 éves Jhonatan Acosta állításai, akkor a Guardian szerint ő lehet az esőerdő egyik leghosszabb ideig túlélő elveszett vándora.

„Sokat segített a túlélési technikák ismerete: rovarokat, és férgeket kellett fogyasztanom, és meg kellett innom a saját vizeletemet” – mondta Acosta kedden az Unitel TV-nek, majd azt is hozzátette

hogy ebben az egy hónapban több olyan alkalom is volt, amikor vadállatok támadtak rá.

A férfi eltűnését azután jelentette be a családja, hogy január 25-én vadászni ment négy barátjával, de a elveszett a csoporttól, és nem tért haza az esőerdőből. Azonban pontosan egy hónappal később, február 25-én a megtalálására kiküldött mentőcsapat a nyomára bukkant.

Acosta a helyi televíziónak azt is elmesélte, hogy az eltűnése alatt az idő felében esett az eső, ő pedig gumicsizmáját használta, hogy összegyűjtse az esővizet. De amikor az ég kiszáradt, akkor a saját vizeletét kellett meginnia a túlélésért. „Ha nem esett volna az eső, nem éltem volna túl.”

A férfi azt mondta: az eltűnése után 40 kilométert gyalogolt, mire leesett neki, hogy nem a civilizáció felé közelít, hanem csak körbe-körbe járkál. Valamint azt állította, hogy a megpróbáltatások során kificamodott a bokája, és összesen 17 kilót fogyott.

Éjszakánként pedig nemcsak az időjárás viszontagságainak volt kitéve, hanem a vadállatok támadásainak is, amik saját bevallása szerint többször is megharapták. A férfi nővére, Miladde Acosta az Unitel TV-nek felidézte, hogy bátyjának még egy veszélyes vaddisznóval is meg kellett küzdenie, és volt, hogy egy tigris is leselkedett a közelben. (Bár azt érdemes hozzátenni, hogy Dél-Amerikában nem őshonosak a tigrisek.)

„Nagyon boldog és hálás vagyok” – nyiltakozta az egy hónap át keresett Jhonatan Acosta, miután újraegyesült a családjával.

A brit portál felidéz egy másik ismert bolíviai esetet 1981-ből, amikor egy Yossi Ghinsberg nevű izraeli kalandor három hetet élt túl az Amazonas-medence esőerdejében. Az ő története ihlette a Dzsungel című, Daniel Radcliffe főszereplésével készített, 2017-ben bemutatott filmet.

Brazíliában egy Antonio Sena nevű pilóta 38 napot élt túl az amazóniai esőerdő területén, miután 2021-ben kényszerleszállást hajtott végre. A következő évben pedig egy testvérpárt, egy 7 és egy 9 éves fiút találtak meg élve az esőerdő brazíliai részén 25 nappal az eltűnésük után.