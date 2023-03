Mindössze egy kabátot és öveket viselt Julia Fox a párizsi divathéten

Ezúttal nem vízszintes, hanem függőleges irányban.

Julia Foxról többször is írtunk már különös öltözékei és kiegészítői miatt, az elmúlt időszakban pedig a színésznő több alkalommal is bizonyította, mennyire egyedi az ízlése. Februárban először egy igencsak hiányosan takaró, lófarokkal díszített szoknyában jelent meg a New York-i divathéten, nem sokkal később pedig egy emberméretű táskát cipelt az utcán.

A tél vége felé, a milánói divathéten egy övekből készült kétrészes ruhaegyüttest viselt, a jelenleg is zajló párizsi divathétre pedig egy teljesen áttetsző ruhában látogatott el nemrég.

A minap aztán ismét hódolt az övek iránt érzett szenvedélyének, ugyanis újra az említett kiegészítőkből készített ruhát viselt, csak ezúttal függőlegesen lógtak rajta az elrendezett bőrszíjak.