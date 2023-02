Julia Fox lófarokkal jelent meg a New York-i divathéten, de nem a hajában

A meglepő szoknyához meglepő kivágás is dukált.

Julia Fox többször hívta már fel magára a figyelmet kevéssé hétköznapi öltözékeivel, így történt ez a héten elején is. A színésznő egy fekete bőr-együttesben lépett utcára a New York-i divathéten, és sem a kapucnis felsője, sem a szoknyája nem takart sokat, sőt – utóbbi meglehetősen szokatlan helyen volt kivágva, és egy dús, fekete lófarok is tartozott hozzá.

Fox a szettet egy Thom Browne táskával egészítette ki, ami bár a „fox”, azaz róka fantázianevet viseli, inkább hasonlít egy fekete pónifigurára.