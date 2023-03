Micella nem egy nő?

Micella nem egy kellemesen csengő női név, de az igaz rá, hogy számos termékkel kapcsolatban láthatjuk, hallhatunk róla. A nők már ismerik és nagyon szeretik a micellákat a kozmetikumokban, mert nagyon hatásosak. Mégsem kizárólag női dolog, hiszen manapság gyógyszerekben is használják ezt a technológiát.

A micellák apró, szabad szemmel nem látható gömböcskék, amelyek növényi kivonatokat és egyéb anyagokat is rejthetnek. Az a jó bennük, hogy „nyithatók”: beengednek és a belsejükbe zárnak anyagokat, majd átadják azokat ott, ahol kell – például akár közvetlenül a beteg sejteknek. Végül is modern csomagolóanyagnak is tekinthetjük őket.

Induljunk messzebbről. Az még mindenkinek megvan, mi a sejt? És valami dereng, ha azt halljuk: sejtfal, vagy sejtmembrán? Az is megvan még, hogy ezeknek az egyik fontos alkotóeleme a kettős lipidréteg?

Sokáig nem jutottunk: mi az a lipid?

A lipid a görög liposz szó, amely magyarul zsírt jelent. A lipidek az élőlények létfontosságú részei, és nélkülük nem lenne élet. Például a koleszterinnek rokonai a szteroid vegyületek, ezekről szinte mindenki hallott már. Nos hát, ezek is a lipidek nagy családjába tartoznak csakúgy, mint az általunk általánosan zsírnak vagy olajnak hívott anyagok.

A család speciális tagjai a foszfolipidek, és ezekből állnak a micellák. A fura nevű foszfolipideket úgy kell elképzelni, mint egy két lábon álló órát: a „lábaik” a zsírok, amelyek vízben nem oldódnak, míg az óra „teste” vízben oldódik. Emiatt is különlegesek, hiszen az olaj vagy a zsír nem oldódik vízben, csak úszik a tetején, de a micellába zárt zsír fel tud oldódni és teljesen el tud tűnni benne.

Lényegében az történik, hogy a micellát alkotó furcsa nevű zsírok vízben kis gömböcskékké állnak össze. Kívül lesz a vizet kedvelő fejük, belül a víztaszító lábak. Így az olaj a gömbök belsejében képes utazni a vízen keresztül.

Ezek a gömbök bármely környező anyagból be tudnak fogadni akár gyógyszereket vagy gyógynövény-kivonatokat, és ahol szükséges, ki is tudják engedni azokat magukból. Így például az epe is ilyen lipidekből áll, amely a vékonybélben micellák által segíti a zsírban oldódó vitaminok felszívódását.

Ezt használják ki a gyógyászatban is. Modern technológiával olyan feltételeket teremtenek, hogy a gömböcskék belsejébe kerüljenek a szükséges anyagok, hogy majd az emberi szervezetben, éppen a megfelelő helyen oldódjanak ki a micellákból.

