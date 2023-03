Iszak Eszter a Mokka műsorvezetéséről: Nem szabad a saját véleményünket belevinni az interjúba, nem foglalunk állást

Iszak Eszter már 13 éve szerepel kamerák előtt, áprilisban lesz egy éve, hogy a Mokkát vezeti. A reggeli műsorban szerzett tapasztalatairól most a Joy magazinnak mesélt.

Mint mondta, rendszerint kellemes izgatottság tölti el az adások előtt. A másnapi témákra mindig alaposan felkészül, így amiatt nem kell izgulnia, hogy hiányosak lennének az ismereti. A műsorba igyekszik a saját személyiségét is belevinni, főleg a könnyedebb blokkoknál, a véleményét viszont mindig megtartja magának.

Nyilván ha beszélgetés van meghívott vendéggel, akkor én egy »szócső« vagyok, mint érdeklődő vagyok jelen. Nem is szabad a saját véleményünket belevinni az interjúba, erre mindannyian próbálunk figyelni, nem foglalunk állást, inkább a néző kíváncsiságát képviseljük. Én is ember vagyok, nekem is van véleményem, de akármi is történik, megtisztelem a vendéget azzal, hogy tisztelettel beszélek vele, és érdeklődést mutatok