Gaál Noémi: Biztos hiányzik majd a tévé, de most más dolgokra vágyom

Február 28-án, azaz ma láthatják az ATV nézői utoljára időjárást jelenteni Gaál Noémit, aki távozik a csatornától. Mint mondta, hálás az ATV-nél eltöltött évekért, viszont nehéz időszak áll mögötte: elfáradt az évek óta elmaradó pihenések miatt, nemrég pedig betegeskedő édesapját is elveszítette.

Gaál most a Blikknek nyilatkozott arról, hogy érzi magát és mik a tervei a jövőre nézve.

Amikor az embernek egy ennyire közeli hozzátartozója távozik, átértékeli az életét. Ráébred, hogy muszáj változtatnia, és máshová helyezni a fókuszt az életében, mert nem bírja már sokáig azt a feszített tempót, amit eddig diktált. Az éveken át tartó napi 4-5 órás alvásoknak és a folyamatos stressznek lehetnek egészségügyileg is negatív hatásai, amit minimálisan én is érzek, és tervezek is felkeresni majd emiatt néhány orvost