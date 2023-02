Papp Szabi: Valójában egy huszonéves hülye gyerek maradtam

Papp Szabit a Sztárban Sztár forgatási szünetében interjúvolta meg a Bors. A Supernem zenekar énekese arról beszélt, noha február 19-én 47 éves lett, huszonévesnek érzi magát.

Eddig még nem sikerült felnőnöm, szóval kapkodni már nem fogok… Olyan lettem, amilyen, és szerintem már igy is maradok. Igazából negyvenéves koromtól kezdtem el magamat igazán jól érezni. Addig is elvoltam, de akkor valahogy minden más lett. Valójában én egy huszonéves hülye gyerek maradtam. Ugyanazok a dolgok szórakoztatnak, vagyis élvezem, hogy negyvenhét éves lettem. Nagyon nem érzem magam annyinak, de nem is foglalkoztat ez a kérdés.