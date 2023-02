Paris Hilton akkor is béranya segítségét kérte volna a családalapításban, ha húszéves lenne

A tinédzserkorában elszenvedett traumái miatt retteg attól, milyen hatással lenne rá a szülés.

Paris Hilton és Carter Reum fia, Phoenix januárban született, béranya hozta világra a kicsit. Az örökösnő most a Glamournak adott interjút, melyben elmondta, a pandémia idején húsz embrióját fagyaszttatta le, mint kiderült, mindegyikből fiú baba születne.

Egy hónapja megint végigmentem a procedúrán, szóval várom az eredményeket, hogy lássam, vannak-e lányok is

– mondta a magazinnak.

Az interjút készítő riporter azt is megkérdezte Hiltontól, a kora miatt döntött-e úgy, hogy béranyát fogad, mire az örökösnő azt mondta, akkor is így tett volna, ha most húszéves lenne.

Annyira félek, azt hiszem, a Provóhoz vezetne vissza, amikor az orvosi rendelőben voltam

– magyarázta, utalva ezzel arra a utah-i bentlakásos iskolára, ahol rendszeresen bántalmazták érzelmileg, fizikailag és szexuálisan is, amikor még tinédzser volt.

Félek az injekcióktól, az infúzióktól, amiket beadnak. Amikor a Hilton a farmon!-ban szerepeltem, egy szobában kellett lennem egy nővel, aki éppen szült, és ez traumatizált. De annyira szeretnék családot, csak a fizikai része a dolognak… annyira félek. A szülés és a halál az a két dolog, amitől jobban félek, mint bármi mástól a világon.

Az örökösnő az interjúban arról is beszélt, hogy 15 éves korában egy idősebb férfi megerőszakolta, illetve bevallotta, hogy a húszas éveinek elején abortusza volt, akkoriban viszont nem akart erről nyilvánosan beszélni, akkora szégyenérzet övezte a témát.

Gyerek voltam, nem álltam készen erre

– tette hozzá.