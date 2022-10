Paris Hiltont tinédzserként szexuálisan zaklatták az Utah állambeli bentlakásos iskolában

Paris Hilton 16 éves volt, amikor a szülei bentlakásos iskolába küldték, azt remélve, ott majd javul a lányuk viselkedése. Az iskolában történt bántalmazások a mai napig kísértik Hiltont, a minap először a New York Timesnak beszélt arról, hogy az ott dolgozók szexuálisan zaklatták őt és más diákokat is.

A videós anyagban elmondta, hogy egy nap hajnali három és négy között őt és más lányokat is egy szobába vittek, hogy alávessék őket egy vizsgálatnak, orvos viszont nem volt jelen a teremben ez idő alatt.

– mondta a híresség a könnyeivel küszködve.

Hilton később a Twitter-oldalára is posztolt, ekkor arról írt, hogy sírt és tiltakozni próbált, amikor a „vizsgálathoz” lefogták, mire a zaklatói rászóltak, hogy „fogja be”, vagy megbüntetik, illetve azt is állította, hogy durván be volt gyógyszerezve ekkor.

Sleep-deprived & heavily medicated, I didn’t understand what was happening. I was forced to lie on a padded table, spread my legs & submit to cervical exams. I cried while they held me down & said, “No!” They just said, “Shut up. Be quiet. Stop struggling or you’ll go to Obs.”

— ParisHilton (@ParisHilton) October 11, 2022