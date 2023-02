VV: „Túllépett egy határt, nem tudom azt mondani, hogy megvárnám” – Dani csalódott Melinában

VV Dani volt a BeleValóVilág vendége, ahol szót ejtett VV Melináról is, akivel összemelegedtek a villa falain belül. Ám most, hogy Dani már nincs a játékban, az elmúlt időszakban Melina és Barna kerültek közelebb egymáshoz. Dani egyebek közt azt ecsetelte Kamarás Norbi műsorvezetőnek, csalódottan megfogalmazva, vélhetően ennyi volt a kapcsolatuk.

Az elmúlt napokban történtek olyan dolgok, amikkel most már ténylegesen túllépett egy olyan határt, ami nemcsak nálam, de nagyon sok embernél nem fér bele. Nekem is meg kell húznom egy vonalat, amin nem tudok én sem továbblépni, úgyhogy ez most meg is történt. Megtörtént. Olyan dolgok vannak, amiket nem tudok elfogadni tőle. Nem tudom azt mondani, hogy megvárnám, mert ez nálam nem fér bele egyáltalán.